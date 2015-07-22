تشکیلات قضایی در خصوص بحران آب گلستان دغدغه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، دادستان گرگان در دیدار با مدیران شرکت آب منطقه ای گلستان اظهار کرد: شرکت آب منطقه ای گلستان برای جلوگیری از مصرف بی رویه و غیرمجاز خواستار اجرای آبیاری تحت فشار توسط سازمان جهاد کشاورزی باشد.

حجت الاسلام سید مصطفی حقی در ادامه با بحرانی خواندن وضعیت منابع آبی استان، خاطرنشان کرد: مشارکت مردم و آگاه کردن مردم از این وضع بحرانی مهم است و باید بدانند که در آینده با چه خطری جدی روبرو هستند.

وی بر اقدام و برخورد به موقع و قاطع با متخلفین منابع آب و متجاوزین به حریم رودخانه ها و پیگیری تا زمان به نتیجه رسیدن احکام تاکید کرد و افزود: در همین راستا تمام همکاران قضایی همکاری لازم را در تمام موارد مسائل آب خواهند داشت.

حجت الاسلام حقی شرکت آب منطقه ای را از ادارات کلیدی نام برد و خاطرنشان کرد: با شرایط پیش آمده این شرکت باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا از تخلفات احتمالی بخش آب جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: در هر موردی که نیاز به همکاری دارد با ما مکاتبه شود تا در صورت نیاز در شورای حفاظت از اراضی ملی و حفظ حقوق بیت المال مطرح کنیم و در اسرع وقت دستورات قانونی لازم در برخورد با متخلفان صادر شود.

در ادامه این دیدار، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان با اشاره به برنامه این شرکت در سالی آبی جاری برای مقابله با تخلفات احتمالی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط خشکسالی و بحران کم آبی و به منظور آگاهی بخشی کشاورزان و صاحبان چاه های کشاورزی، پخش اطلاعیه ها و ارسال پیامک به مالکان چاه ها در سال آبی جاری انجام شد و هم اکنون هم ادامه دارد.

علی نظری آگاهی بخشی به مردم از بحران آب را مهم توصیف کرد و گفت: مردم وقتی آگاهی پیدا کنند خودشان پای کار می آیند و در این صورت با کمک خود مردم می توانیم با مسائل و چالش های بخش آب مقابله کنیم.

وی در این دیدار ضمن تشکر از همکاری مسئولان قضایی در برخورد با متخلفان منابع آبی و متجاوزان حریم رودخانه ها، خواستار همکاری هر چه بیشتر دادستان و مسئولین قضایی شد.

گفتنی است در این دیدار هریک از مدیران مسائل و مشکلات قضایی در بخش آب را مطرح کردند و دادستان مرکز گلستان راهکارهای لازم را ارائه نمود.