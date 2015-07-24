محمود سلطانی، مدیر شرکت رسانا افزار شریف درباره انتشار بازی «تراتئون» به خبرنگار مهر، گفت: متاسفانه بنیاد ملی بازی‌های یارانه‌ای، محصول ما را گروگان گرفته است به این معنی که مراحل تولید و آماده‌سازی این بازی دو سال پیش نهایی شده و از همان زمان در انتظار انتشار و توزیع آن هستیم اما از دو سال پیش تاکنون این اتفاق نیفتاده و بازی «تراتئون» منتشر نشده است چون بنیاد به عنوان حمایت‌کننده، برآن است تا مستقیم وارد عمل شود و با ناشر قراداد ببندد و معمولا ارتباط خوبی میان ناشران و بنیاد وجود ندارد.

این بازی‌ساز همچنین به نقش حاکمیتی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اشاره و بیان کرد:من به عنوان تولیدکننده نمی‌توانم برای کار خود ناشر پیدا کنم. وقتی بنیاد، حامی یک کار است خودش به انتخاب ناشر می‌پرداد و می‌خواهد اعمال سلیقه کند و نقش حاکمیتی داشته باشد. این مساله باعث می‌شود تعداد ناشرانی که با بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای همکاری می‌کنند به حداقل برسد. اما همه چیز به اینجا ختم نمی‌شود. بنیاد از بازی‌سازان و حتی از ناشران حمایت نمی‌کند.

سلطانی، حمایت مالی بنیاد از بازی‌سازان را کوچک‌ترین و کم اهمیت‌ترین نوع پشتیبانی دانست و افزود:ما بیش از هر چیز به معافیت مالیاتی و بیمه و آموزش دانشگاهی نیاز داریم. از سوی دیگر، همه جای دنیا، حمایت‌های پس از تولید، مهم‌تر از پیش از تولید است. ما برای کار خود به تبلیغ نیاز داریم و هزینه لازم برای این کار را نداریم و بنیاد می‌تواند در این زمینه‌ها از بازی‌سازان حمایت کند و نمی‌کند.

به گفته این تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای بهتر است بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ترتیب و روال منظمی برای پرداخت حمایت‌های مالی خود در نظر بگیرد. به این معنی که تولیدکننده به روز هزینه می‌کند و چند سال منظر می‌ماند تا بنیاد، میلغی را که وعده کرده به او برگرداند. ضمن این‌که روزگاری، بنیاد، مبالغ بالایی را در اختیار برخی بازی‌سازان می‌گداشت اما حالا این حمایت‌ها به صفر رسیده و بهتر است ترتیب و ضابطه‌ای برای این کار وجود داشته باشد و بنیاد دچار افراط و تفریط نشود.

سلطانی، ساخت بازی رایانه‌ای را به پختن کیک تشبیه کرد و افزود: کیک هرچه تازه‌تر باشد، خوشمزه‌تر است. بازی‌های رایانه‌ای هم تاریخ مصرف دارند. اصلا ماهیت محصولات تکنولوژیک این است. گرافیک و تکنیکی که امروز روزآمد و جذاب است و مخاطب دارد یک یا دو سال بعد، جذابیت خود را از دست می‌دهد پس من نمی‌توان دو سال، یک بازی را منتظر نگه دارم اما بنیاد به تنها چیزی که فکر نمی‌کند، همین مساله است.

تولیدکننده بازی «تراتئون»، درباره فضای کلی داستان و گرافیک این بازی گفت: این بازی در واقع دنباله‌ای بر بازی «عصر پهلوانان» است که اولین نسخه‌های آن در سال ۸۶ تا ۸۷ منتشر شد و حالا داستان در فضا و گرافیکی مدرن‌تر در «تراتئون» ادامه پیدا می‌کند.

براساس معرفی این بازی در سایت رسمی، تراتئون یک بازی اکشن - نقش محور (Action-RPG) است که با الهام از اساطیر ایران زمین ساخته شده است. تراتئون که به طور دقیقتر در اوستا بصورت «ثره اته اونه» آمده است، همان فریدون است و به معنای دارنده سه نیرو است.

این نام بدین دلیل برای این بازی انتخاب شده است که در آن سه شخصیت متفاوت به عنوان کاراکترهای اصلی قابل بازی هستند: مهرداد جنگجو (Fighter)، ادار مغ (Mage) و آتار هنرمند (Bard). هر کدام از این سه شخصیت مسیری متفاوت از یک داستان را طی می‌کنند و فقط با طی همه مسیرها و بازی کردن با همه کاراکترها رازهای داستان آشکار می شوند.

این بازی به صورت اپیزودیک عرضه می‌شود که در قسمت اول مهرداد شخصیت اصلی است. داستان بازی ادامه بازی عصر پهلوانان است که محوریت آن دروغ و استحاله شخصیتی است.