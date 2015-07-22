به گزارش خبرنگار مهر، به منظور ترغیب مردم برای شرکت در همایش‌های پیاده رودی، طی سال‎های گذشته خودروی پراید به عنوان جایزه ویژه برای این همایش‎ها در نظر گرفته می‎شد که به قید قرعه به یک یا چند نفر از شرکت کنندگان اهدا می‎شد اما از این پس چنین جایزه‎ای برای این همایش‎ها در کار نیست و وسایل ورزشی جایگزین آن خواهد شد.

علی مجدآرا، رئیس فدراسیون ورزش‎های همگانی در نشست خبری که امروز چهارشنبه داشت، در این زمینه اظهارداشت: انگیزه خودرو از بین رفته است به همین دلیل از هفته آینده وسایل ورزشی مانند تردمیل را به عنوان جایزه ویژه برای شرکت کنندگان در همایش‌های پیاده روی در نظر خواهیم گرفت.

رئیس فدراسیون ورزش‎های همگانی تصریح کرد: همچنین سفرهای زیارتی بخش دیگری از جوایز ما را برای این همایش‌ها تشکیل خواهند داد در هر صورت دیگر جایزه‎ای به عنوان خودروی پراید نداریم.