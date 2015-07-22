به گزارش خبرنگار مهر، به منظور ترغیب مردم برای شرکت در همایشهای پیاده رودی، طی سالهای گذشته خودروی پراید به عنوان جایزه ویژه برای این همایشها در نظر گرفته میشد که به قید قرعه به یک یا چند نفر از شرکت کنندگان اهدا میشد اما از این پس چنین جایزهای برای این همایشها در کار نیست و وسایل ورزشی جایگزین آن خواهد شد.
علی مجدآرا، رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی در نشست خبری که امروز چهارشنبه داشت، در این زمینه اظهارداشت: انگیزه خودرو از بین رفته است به همین دلیل از هفته آینده وسایل ورزشی مانند تردمیل را به عنوان جایزه ویژه برای شرکت کنندگان در همایشهای پیاده روی در نظر خواهیم گرفت.
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی تصریح کرد: همچنین سفرهای زیارتی بخش دیگری از جوایز ما را برای این همایشها تشکیل خواهند داد در هر صورت دیگر جایزهای به عنوان خودروی پراید نداریم.
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