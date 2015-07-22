مهلت ارسال آثار به جشنواره سراسری «راهداری و رسانه» تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ارسال آثار به نخستین جشنواره سراسری راهداری و رسانه که به همت اداره کل راه و شهرسازی کردستان برگزار می شود، تا بیستم مرداد ماه تمدید شد.

فراخوان حضور در جشنواره سراسری راهداری و رسانه ابتدای سال جاری منتشر شد و بر اساس اعلام دبیرخانه این جشنواره مهلت ارسال آثار تا بیستم مرداد ماه تمدید شده است.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی کردستان با اشاره به دلایل تمدید حضور در این جشنواره بیان کرد: بنابردرخواست خبرنگاران استان های مختلف کشور مهلت ارسال آثار به جشنواره سراسری راهداری و رسانه و هم چنین برای ارتقای سطح کیفی و کمی آثار مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره در سنندج تا بیستم مردادماه امسال تمدید شد.

وی عنوان کرد: این جشنواره به همت اداره کل راه و شهرسازی کردستان و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و با همکاری خانه مطبوعات استان، حوزه هنری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و حمایت شرکت عمران پویش و صنایع رنگ آلتون برگزار می شود.

وی زمان اختتامیه این جشنواره و اعلام نفرات برگزیده را شهریور ماه امسال خواند و اظهارداشت: خبرنگاران علاقمند به شرکت در این جشنواره می توانند آثار خود را در ارتباط با حوزه راهداری تا ۲۰ مرداد ماه به دبیرخانه جشنواره در اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان ارسال کنند.

ایجاد فرهنگ سازی در ارتباط با حوزه حمل ونقل به ویژه کاهش تلفات در حوادث رانندگی از جمله مهترین اهداف برگزاری این جشنواره است.

در فراخوان این جشنواره آمده است که آثاری در این جشنواره مورد پذیرش قرار می گیرند که از تاریخ اول فروردین سال ۹۳ تا ۳۱ تیر سال ۹۴ در رسانه ملی منتشر شده و یا اینکه در نشریات و خبرگزاری های سطح کشور به چاپ رسیده باشند و هر متقاضی می تواند حداکثر در دو بخش از جشنواره حضور پیدا کرده و در هر بخش نیز می تواند حداکثر دو اثر را ارسال کند.

شرکت کنندگان لازم است از هر اثر ارائه شده سه نسخه را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنن و در بخش عکس نیز ابعاد عکس ها باید حداقل ۲۵*۲۰ و حداکثر ۳۰*۴۰ سانتیمتر به صورت چاپ شده همراه با مشخصات نشریه باشد ضمن اینکه باید سی دی آثار تصویری نیز به همراه آن ارسال شود.



برای شرکت در بخش عکس با موبایل که ویژه مردم است، تنها ارسال عکس به صورت چاپ شده در ابعاد یاد شده و همچنین سی دی آثار کافی است.

گزارش تلویزیونی، خبر، مقاله، یادداشت، عکس، عکس با موبایل (ویژه تجربیات اقشار مختلف مردم در سفر) از جمله محورهای این جشنواره است.

علاقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند آثار خود را به آدرس اینترنتی Rahdar.resane@gmail.com و سایت اینترنتی www.Kurdistanroad.ir ارسال کنند.

علاوه بر آدرس اینترنتی مذکور علاقمندان می توانند آثار خود را به صورت مکتوب به آدرس کردستان – سنندج – بلوار آزادگان – اداره کل راه و شهرسازی کردستان (ساختمان شماره یک) و کدپستی ۵۴۹۸۱-۶۶۱۳۹ و شماره تلفن تماس: ۳۳۱۵۷۱۳۳-۰۸۷ و نمابر: ۳۳۱۶۴۱۷۰-۰۸۷- دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.