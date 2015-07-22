بررسی فنی علت تاخیر در اجرای پل روگذر «ایستگاه سرعین» اردبیل است

اسفندیار هوشیار در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به علت تاخیر در کلنگ زنی این پروژه تصریح کرد: این پل طی سال های گذشته از سوی مسئولان مورد بررسی قرار گرفته است و بارها نظام مهندسی و راه و شهرسازی اظهار نظر کرده اند.

وی افزود: در نتیجه به دلیل حساسیت پروژه چندین بار تغییر طراحی از نظر سازه و مدل اعمال شده و شورای شهر نظرات کارشناسان فنی را دخالت داده است.

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل تصریح کرد: نظر شورای دور چهارم بر این است که پل ایستگاه سرعین به عنوان نماد اردبیل و یک پل کابلی احداث شود و بتواند به عنوان یکی از پروژه های عمرانی شاخص در تاریخ این شهر به ثبت برسد.

هوشیار با بیان اینکه مراحل ساخت این پل سپری و حتی قرارگاه خاتم الانبیا نیز وضعیت پل را مورد بررسی قرار داد تا ساخت آن آغاز شود، اضافه کرد: با این وجود تغییر پروژه با هدف صرفه جویی در منابع با تغییر طرح مجددا مطرح شد.

وی با تاکید به کاهش هزینه ساخت پل در آخرین تغییرات اعمال شده، علت تاخیر در کلنگ زنی آن را که برای اردیبهشت ماه وعده داده شده بود بررسی مجدد فنی عنوان کرد.

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل تاکید کرد: ساخت این پروژه در اعتبارات سال جاری شهرداری گنجانده شده و بعد از بررسی فنی به زودی کلنگ زنی خواهد شد.