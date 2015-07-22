به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ساحلی از صعود به جمع چهار تیم برتر جام جهانی بازماند، تیم ملی تنیس از دسته دوم رقابت‎های دیویس کاپ آسیا - اقیانوسیه سقوط کرد، در رده‎بندی نهایی تیم‎های حاضر در لیگ جهانی ۲۰۱۵ تیم ملی ایران با سقوط سه پله‎ای مواجه شد، هر دو نماینده جودو ایران در رقابت‎های بین‎المللی روسیه خیلی زود از گردونه این رقابت‎ها حذف شدند و پرسپولیس، استقلال و ۹ تیم لیگ برتری دیگری به خاطر بدهی ممنوع الفعالیت شدند؛ اینها اتفاقات ناخوشایندی بود که در این هفته پرهیاهوی در کنار اندگ رویدادها و اتفاقات دیگر برای ورزش رقم خورد.

مهمترین اتفاقات و رویدادهای این هفت روز ورزش به این شرح است:

بختیاری‎زاده سرمربی استقلال شد

سیاوش بختیاری‎زاده پنجشنبه گذشته برای بر عهده گرفتن هدایت تیم فوتبال استقلال اهواز با مسئولان این تیم به توافق رسید.

دایی سر از قم درآورد، قلعه‌نویی به انزلی رفت

پنجشنبه گذشته دو مربی نامدار فوتبال ایران با توافقی که کردند و قراردادی که نوشتند، هم خود را از بلاتکلیفی خارج کردند و هم دو تیم لیگ برتری را؛ طوریکه علی دایی در ابتدای فصل پیش هدایت تیم پرسپولیس تهران را بر عهده داشت با عقد قرارداد رسمی هدایت تیم صبای قم را بر عهده گرفت. مهدی تارتار که تمرینات صبا از چندی پیش زیر نظر وی آغاز شد نیز به عنوان دستیار دایی معرفی شد.

در مقابل هم امیر قلعه نویی، سرمربی فصل گذشته استقلال برای بر عهده داشتن هدایت تیم ملوان بندرانزلی با مسئولان این تیم به توافق رسید. این توافق در حالی حاصل شد که علی دایی یکی از گزینه های اصلی ملوان طی روزهای گذشته بود.

فوتبال ساحلی حسرت به دل ماند

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران پنجشنبه شب گذشته در دیدار برابر تاهیتی در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام جهانی پرتغال با نتیجه ۵ بر ۴ شکست خورد و از صعود به جمع چهار تیم برتر بازماند تا همچنان حسرت حضور در جمع چهار تیم برتر جهان بر دلش باقی بماند. ساحلی بازان فوتبال ایران با متحمل شدن این شکست به کار خود در این دوره رقابت‎های جام جهانی پایان دادند.

مالک ملوان مدیرعامل شد

داریوش بهشتی، مالک باشگاه ملوان بندرانزلی در نخستین نشست اعضای هیات مدیره این باشگاه عضو هیات مدیره ضمن اینکه با انتخاب اعضاء به عنوان مدیرعامل باشگاه ملوان نیز منصوب شد. این خبر جمعه گذشته اعلام شد.

حذف هر دو نماینده ایران از رقابتهای بین‎المللی جودو روسیه

در چارچوب رقابت‌های جودو بین‎المللی روسیه و در وزن ۸۱- کیلوگرم سعید ملایی یکشنبه گذشته در دور نخست استراحت داشت و سپس «الدر زاریپکانوف» از قزاقستان را شکست داد. وی در مرحله سوم به مصاف نماینده آلمان رفت و بازنده تاتامی را ترک کرد. در وزن ۹۰- کیلوگرم نیز امیر قاسمی نژاد در اولین دیدار به مصاف "ایگراس میلنبرپگس" از لیتوانی رفت که طی آن متحمل شکست شد. بدین ترتیب هر دو نماینده ایران در رقابت های بین المللی جودو روسیه خیلی زود از گردونه مسابقات کنار رفتند.

تنیس ایران سقوط کرد

تیم ملی تنیس ایران که در جریان دیدارهایی که برای بقا در دسته دوم رقابت‌های دیویس کاپ آسیا و اقیانوسیه برابر کویت برگزار کرد در دو دیدار انفرادی و یک دیدار تیمی شکست خورد و تنها در یک دیدار انفرادی به برتری دست یافت. بدین ترتیب تنیس ایران که سال گذشته موفق به صعود به دسته دوم این رقابت‎ها شده بود دوباره به دسته سوم سقوط کرد.

داماش واگذار شد

دوشنبه گذشته با امضای ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻗﺮاﺭﺩاﺩ تیم فوتبال ﺩاﻣﺎﺵ، مالکیت این تیم ﺭﺳﻤﺎ ﺑﻪ جواد شهبازی به عنوان مالک جدید ﻭاﮔﺬاﺭ ﺷﺪ آنهم بدون اینکه مبلغی ﺩﺭ ﺭاﺳﺘﺎی اﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﭘﺮﺩاﺧﺖ باشد. در همین رابطه وی تاکید کرد که ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺩاﻣﺎﺵ اﺯ ﺳﻮی ﻫﻴﺎﺕ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ اﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﻳﻪ ﺷﺪﻩ و ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ به ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮﺩاﺧﺖ.

تمدید مهلت نقل و انتقالات لیگ پانزدهم فوتبال

سازمان لیگ فدراسیون فوتبال دوشنبه گذشته به منظور حمایت و همکاری با باشگاه‎های لیگ برتر و البته بنا به پیشنهاد کمیته نقل و انتقالات و موافقت نایب رئیس فدراسیون و ریاست سازمان لیگ، مهلت نقل و انتقالات برای بازیکنان داخلی را تا پنجم مردادماه تمدید کرد. همچنین اعلام شد که آخرین مهلت نقل و انتقالات بازیکنان نیازمند ITC با توجه به اعلام قبلی به سیستم فیفا TMS ساعت اول مردادماه است. ضمن اینکه تمامی مراحل درخواست ITC برای بازیکنان قرضی باید در بازه زمانی فوق صورت پذیرد.

هجوم کارساز هواداران ایرانی والیبال

در پایان لیگ جهانی ۲۰۱۵ والیبال، مسابقات فدراسیون جهانی بر اساس آمارهای شخصی بازیکنان بهترین‌های هر پست را اعلام کرد که البته با توجه به عدم راه‌یابی تیم ملی ایران به مرحله نهایی، بازیکنی از تیم کشورمان در جمع برترین‌ها قرار نگرفت. اما در یک نظرسنجی دیگر که در سایت والیبال جهان انجام گرفت هواداران ایرانی با هجوم خود توانستند زمینه‌ حضور سه بازیکن تیم ملی ایران در ترکیب تیم نتخب این دوره رقابت های لیگ جهانی فراهم کنند. سعید معروف، محمد موسوی و مجتبی میرزاجانپور بازیکنان ایرانی هستند که به ترتیب در پست پاسور، سرعتی زن و دریافت کننده تیم منتخب لیگ جهانی ۲۰۱۵ والیبال قرار گرفتند.

سقوط والیبال ایران در لیگ جهانی

در پایان مرحله نهایی لیگ جهانی ۲۰۱۵ والیبال که با قهرمانی تیم ملی فرانسه همراه بود، رده‌بندی نهایی ۳۲ حاضر در این رقابت‌ها اعلام شد. بر اساس رده‌بندی اعلام شده تیم ملی ایران که از صعود به مرحله نهایی بازماند بعد از فرانسه، صربستان، آمریکا لهستان، برزیل و ایتالیا در رده هفتم قرار گرفت. این در حالی است که والیبال ایران سال گذشته صاحب جایگاه چهارم رده‌بندی نهایی لیگ جهانی شده بود.

سرخابی‎ها ممنوع الفعالیت شدند

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال سه شنبه از نامه دبیر کل این فدراسیون مبنی بر منوع الفعالیت شدن ۶۰ تیم باشگاهی به خاطر بدهی‌‌‎های انباشته خبر داد و گفت که در این میان ۱۱ تیم لیگ برتری هم قرار دادند. بر این اساس پرسپولیس، استقلال، پیکان، نفت تهران، ملوان، سپاهان، ذوب آهن، استقلال اهواز، تراکتورسازی و گسترش فولاد(وی نام یک تیم را اعلام نکرد) تیم‌های لیگ برتری هستند که فعلا ممنوع‌الفعالیت شده‌اند. این تیم‌ها باید رضایت شاکی خصوصی را جلب کنند در غیر اینصورت فدراسیون نمی‎تواند به آنها خدماتی بدهد.

نقل و انتقالات لیگ پانزدهم به کجا رسید؟

علیرضا نقی‎زاده، هافبک فصل گذشته تیم فوتبال گسترش تبریز با عقد قراردادی یک ساله به تیم فوتبال سیاه جامگان مشهد پیوست. سید ایمان موسوی بازیکن فصل گذشته فولاد خوزستان در این هفته برای حضور در ترکیب این تیم مشهدی به توافق رسید.

رضا حقیقی بازیکن سابق تیم پرسپولیس که پیش از این مذاکراتی را با تیم سیاه جامگان مشهد انجام داده بود و حتی در تمرینات این تیم نیز حضور پیدا کرده بود در نهایت با امضای قراردادی یک ساله به عضویت تیم ملوان درآمد.

طی این هفته قرارداد جواد نکونام با تیم سایپا البرز نیز امضا شد. دیگر اینکه نیما داغستانی بازیکن تیم فوتبال جوانان ایران با قراردادی سه ساله به تیم فوتبال صبای قم ملحق شد.