انسيه شاه‌حسيني، نويسنده و كارگردان سينما، درباره فعاليت‌هاي ايران در زمينه به دست آوردن دانش و فناوري صلح‌آميز هسته‌اي و نقش حمايتي هنرمندان از موضع كشورمان در اين زمينه به خبرنگار تلويزيوني "مهر" گفت: "من با هر آنچه رئيس جمهور كشورمان درباره مساله هسته‌اي ايران مي‌گويد با همان قوت و قدرت موافقم. شايد برخي‌ها به خاطر سياسي كاري نخواهند به صورتي روشن و شفاف اظهار نظر كنند، اما من به طور صريح مي‌گويم كه با نقطه نظرات دولت به طور كامل موافقم."

وي خاطرنشان كرد: "مسأله انرژي هسته اي و شرايطي كه در مورد استفاده از اين انرژي براي كشور ما به وجود آمده فقط يك مساله سياسي يا علمي نيست، بلكه اگر دقيق به آن نگاه كنيم و به عمق مساله پي ببريم، مي بينيم كه مساله انرژي هسته اي و استفاده از آن كه در حال حاضر شرايط ويژه اي در جهان پيدا كرده است، يك مساله فرهنگي است و به تمامي ملت مربوط مي شود. به همان اندازه كه ساخت ترانزيستور در كشور اهميت دارد، به همان نسبت فيلم ساختن از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين مسايل از يكديگر جدا نيستند. اگر كشوري بخواهد قوي باشد، بايد در تمامي عرصه‌ها و مسايل قدرت و توانايي خود را نشان بدهد و اگر عكس آن صدق كند، در تمامي مسايل ضعيف جلوه خواهد كرد."



كارگردان فيلم سينمايي "شب بخير فرمانده" در خصوص جايگاه و شرايط حضور هنرمندان براي فعاليت در اين عرصه توضيح داد: "خيلي خوب است كه هنرمندان ما در اين مساله نيز مثل هميشه اتحاد خود را نشان بدهند و با حضور پررنگتر نسبت به اين مساله واكنش نشان دهند. چون اين مساله با مسايل ديگر تفاوت دارد و در نهايت نفع آن به ملت مي رسد. مساله صنعت و دانش چيزي نيست كه سود آن به عده اي خاص از مردم يك كشور برسد، بلكه نكته اي است كه تمامي آحاد مردم را برخوردار مي‌سازد."



شاه‌حسيني تاكيد كرد: "بايد توجه داشت كه دولت احمدي نژاد همانند ساير دولت‌ها كه با انتخابات عوض مي‌شوند، زماني اين عرصه را به دولت ديگري خواهد سپرد، اما آنچه از فعاليت‌هاي انرژي هسته اي باقي مي‌ماند تا سالها مردم كشور را بهره مند خواهد ساخت. ما نبايد با نگاه سياسي به اين مساله فرصت توجه به آن را از دست بدهيم. مساله انرژي هسته اي به سرزمين ايران و تمامي ساكنان آن مروبط مي شود و يك مساله ملي است كه بايد مورد توجه تمامي اقشار و گروه هاي جامعه قرار بگيرد و براي دستيابي به انرژي هسته‌اي به شكل صلح آميز تلاش شود."