قادر تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: جشنواره آش های سنتی به مدت ۹ سال متوالی است که در سطح استانی با هدف معرفی غذاهای سنتی استان اردبیل برگزار می شود.

وی با تاکید به استقبال گسترده از این جشنواره طی سال های اخیر اضافه کرد: این استقبال به حدی است که شهروندان و افرادی که در سال های گذشته جشنواره را دیده اند منتظر برگزاری آن در سال جاری هستند.

معاون گردشگری میراث فرهنگی استان ایجاد غرفه های متعدد با معرفی ۵۰ نوع آش را طی سال گذشته یادآور شد وافزود: صدها مسافر و گردشگر برای شرکت در این جشنواره سال گذشته به منطقه نمونه گردشگری بولاغلار رفتند و از برنامه های متنوع استفاده کردند.

تقی زاده از برگزاری جلسات هم اندیشی با مسئولان متولی برای برگزاری جشنواره در سطح ملی خبر داد و گفت: به دنبال این هستیم امسال جشنواره آش های سنتی در سطح ملی برگزار شده و شاخص ترین آش های اقوام و ملل در این جشنواره معرفی شود.

این مسئول با بیان اینکه غذاهای سنتی بازگویی بخشی از باورها و اعتقادات و فرهنگ بومی یک منطقه است، اضافه کرد: در خود استان اردبیل تعدد آش های سنتی قابل توجه است و نشان می دهد فرهنگ بومی در این استان تا چه درجه از تنوع برخوردار است.

معاون گردشگری میراث فرهنگی استان دلیل برگزاری محل این جشنواره در منطقه نمونه گردشگری بولاغلار را معرفی این منطقه وآشنا کردن عموم مسافران با پتانسیل های گردشگری شهرستان نیر عنوان کرد.

تقی زاده با تاکید به ضرورت توزیع گردشگری در استان اضافه کرد: میراث فرهنگی با اجرای برنامه های متنوع به دنبال این است که پتانسیل های گردشگری مناطق مختلف را نشان داد و زمینه توسعه گردشگری شهرستان های مختلف را فراهم سازد.