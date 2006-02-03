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۱۴ بهمن ۱۳۸۴، ۱۶:۴۶

امروز و در قبرستان ارامنه تهران؛

مراسم گراميداشت خاطره شهداي اقليت هاي مذهبي برگزار شد

مراسم گراميداشت خاطره شهداي اقليت هاي مذهبي برگزار شد

مراسم گراميداشت 120 شهيد اقليت هاي مذهبي به طور نمادين در قبرستان ارامنه تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از كميته ارتباطات و اطلاع رساني ستاد مركز دهه فجر انقلاب اسلامي، در اين مراسم كه به طور همزمان در 18 هزار مزار شهداي سراسر كشور برگزار گرديد، حجت الاسلام والمسلمين لواساني معاون فرهنگي بنياد شهيد ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي انقلاب و شهداي اقليتهاي مذهبي، از ايفاي نقشي موثر اقليتها در دوران انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي تقدير كرد.

در ادامه اين مراسم ، هارون يشايايي رئيس انجمن كليميان به نيابت از اقليتهاي مذهبي صحبت نمود و به تبيين نقش اقليتها در انقلاب پرداخت.

اجراي مراسم مذهبي توسط اسقف اعظم سبوه سركيسيان خليفه ارامنه تهران و ايراد سخنراني توسط ايشان از برنامه هاي ديگر اين مراسم بود.

سبوه سركيسيان خليفه ارامنه تهران در سخنراني خود ضمن گراميداشت بيست و هفتمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي به بيان جايگاه شهيد در مسيحيت، فعاليتهاي اقليتهاي مذهبي در انقلاب و مثرات انقلاب براي اقليتهاي مذهبي پرداخت.

در اين مراسم ، مسئول كميته اقليتهاي مذهبي ستاد دهه فجر و معاون فرماندار شهرري حضور داشتند.

کد مطلب 286386

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