تخریب پل موقت شهر تنکابن میسر نیست

تقی پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: درحال حاضر به دلیل نبود قدرت تملک مغازه های محدوده میدان هفت تیر تا فردوسی شرقی، خراب کردن پل موقتی جانبازان میسر نیست و به نظر اکثریت کارشناسان واعضای شورای اسلامی شهر تنکابن این پل بار ترافیکی شهر را به دوش می کشد.

وی با تاکید بر اینکه اختیارات فرمانداری ویژه تکابن باید تفویض شود، گفت: به عنوان نمونه برای برداشت شن و ماسه و گرفتن مجوز، اداره کل مربوطه دراستان کم کاری می کند، درحالیکه این کم کاری به ضرر شهرستان در مواقع بحران سیل تمام می شود زیرا اگر برداشت شن صورت نمی گرفت اکنون بامشکلات عدیده ای مواجه می شدیم.

وی با عنوان اینکه بسیاری از ادارات فرهنگی عملکرد محسوسی در امور فرهنگی ندارند اما همیشه از نبود اعتبارات گلایه مند هستند، خواستار ارائه طرح های مناسب در این بخش شد.

پزشکی بااشاره به طرح های عمرانی و واگذاری آن به بخش خصوصی برای اجرا بیان کرد:با هیچ پیمانکاری عهد اخوت نبسته ایم و انجام کار صحیح دریک پروژه از سوی پیمانکار دلیلی برای بستن قرارداد مجدد برای پروژه ای دیگر نیست بلکه ملاک انتخاب پیمانکاران، برنده شدن در مزایده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تنکابن خاطرنشان کرد: سه میلیارد تومان برای خرید ماشین الات سنگین و نیمه سنگین برای مقابله با بحران از سوی شهرداری تنکابن بدون کمک هیچ دستگاهی هزینه شده است و از این مبلغ دو میلیاردتومان در قالب واک از بانک تجارت شعبه مرکزی با بازپرداخت ۶۰ ماهه و قسط ماهیانه ۵۰ میلیون تومان و یک میلیاردتومان آن نیز از محل منابع داخلی شهرداری تامین شده است.

وی با اتتقاد از شبکه تبرستان در تولید کم برنامه های فرهنگی و آداب و روسم مردم تنکابن گفت:درحالیکه برنامه های بی محتوا تولید می شود و پوشش آنت دهی نیز مناسب نیست.