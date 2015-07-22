مدیریت مناسب ظرفیت های کشور چالش بیکاری را رفع می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن علیمردانی ظهر امروز چهارشنبه در گردهمایی شوراهای اسلامی کار استان زنجان، افزود: خیلی از مشکلات کارگری به وضعیت حال حاضر کشور بر میگردد و برخی از کارخانجات به بهانه رکود فعالیت خود را منحل کردهاند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر بیکاری در کشور زیاد است و دولت این وضعیت را دوست ندارد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بحث توسعه کشور در دست کارگران است گفت: باید به امنیت شغلی و رفاه اجتماعی کارگران توجه شود چرا که در رشد اقتصادی کشور نقش بسیار مهمی را ایفا میکنند.
علیمردانی تأکید کرد: اگر رضایت کارگر نباشد برای توسعه و تولید به مشکل برمیخوریم بنابراین باید به بحث رفاه اجتماعی کار گران نگاه ویژه شود.
وی با بیان اینکه کشور ظرفیتهای خوبی به صورت بالفعل دارد، افزود: اگر بتوانیم ظرفیتها را مدیریت کنیم مشکل بیکاری در کشور حل میشود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیری نمایندگان در مجلس اعتبار اشتغال در بودجه سال ۹۴ از هزار میلیارد تومان به چهار برابر یعنی به چهار هزار میلیارد تومان رسید.
علیمردانی ادامه داد: در حال حاضر بیکاری به ویژه بیکاری فارغالتحصیلان یکی از بزرگترین چالش های دولت است که رفع این امر باید اولویت مجلس و سایر نهادهای اجرایی قرار بگیرد.
وی افزود: بیکاری نه تنها بزرگترین مشکل اقتصادی است بلکه میتواند مشکلات اجتماعی و ناهنجارهای اجتماعی را ایجاد کند چرا که بیکاری مادر همه جرائم است و در این راستا باید با مدیریت و برنامهریزی اصولی از ظرفیتهای موجود کشور برای رفع مشکلات استفاده شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس افزود: اختصاص سرمایه های در اختیار افراد پردرآمد به سمت اشتغال و تولید نیز یکی دیگر از مباحث موردبحث در مجلس شورای اسلامی است که در اشتغال میتواند مؤثر واقع شود.
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