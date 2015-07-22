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۳۱ تیر ۱۳۹۴، ۱۵:۱۸

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس:

مدیریت مناسب ظرفیت های کشور چالش بیکاری را رفع می کند

مدیریت مناسب ظرفیت های کشور چالش بیکاری را رفع می کند

زنجان-نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: در کشور ظرفیت‌های بسیاری خوبی وجود دارد که اگر این ظرفیت‌ها مدیریت شود مشکل بیکاری رفع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن علیمردانی ظهر امروز چهارشنبه در گردهمایی شوراهای اسلامی کار استان زنجان، افزود: خیلی از مشکلات کارگری به وضعیت حال حاضر کشور بر می‌گردد و برخی از کارخانجات به بهانه رکود فعالیت خود را منحل کرده‌اند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بیکاری در کشور زیاد است و دولت این وضعیت را دوست ندارد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بحث توسعه کشور در دست‌ کارگران است گفت: باید به امنیت شغلی و رفاه اجتماعی کارگران توجه شود چرا که در رشد اقتصادی کشور نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند.

علیمردانی تأکید کرد: اگر رضایت کارگر نباشد برای توسعه و تولید به مشکل برمی‌خوریم بنابراین باید به بحث رفاه اجتماعی کار گران نگاه ویژه شود.

وی با بیان اینکه کشور ظرفیت‌های خوبی به صورت بالفعل دارد، افزود: اگر بتوانیم ظرفیت‌ها را مدیریت کنیم مشکل بیکاری در کشور حل می‌شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیری نمایندگان در مجلس اعتبار اشتغال در بودجه سال ۹۴ از هزار میلیارد تومان به چهار برابر یعنی به چهار هزار میلیارد تومان رسید.

 علیمردانی ادامه داد: در حال حاضر بیکاری به ویژه بیکاری فارغ‌التحصیلان  یکی از بزرگ‌ترین چالش های دولت است که رفع این امر باید اولویت مجلس و سایر نهادهای اجرایی قرار بگیرد.

وی افزود: بیکاری نه تنها بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی است بلکه می‌تواند مشکلات اجتماعی و ناهنجارهای اجتماعی را ایجاد کند چرا که بیکاری مادر همه جرائم است و در این راستا باید با مدیریت و‌ برنامه‌ریزی اصولی از ظرفیت‌های موجود کشور برای رفع مشکلات استفاده شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس افزود: اختصاص سرمایه های در اختیار افراد پردرآمد به سمت اشتغال و تولید نیز یکی دیگر از مباحث موردبحث در مجلس شورای اسلامی است که در اشتغال می‌تواند مؤثر واقع شود.

کد مطلب 2863876

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