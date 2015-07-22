رونمایی از «یک نفس تازه» در نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیین رونمایی از کتاب «یک نفس تازه» در فرهنگسرای نیاوران به دعوت مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران و انتشارات معین، برگزار می‌شود.

دوشنبه پنجم مرداد ماه، از ساعت ۲۰ تا ۲۲، تالار گوشه فرهنگسرای نیاوران میزبان اردوان طاهری، نویسنده کتاب «یک نفس تازه» و جمعی از دوستداران فرهنگ و هنر خواهد بود. در این آئین بابک دربیکی، مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سخنرانی خواهد کرد. زینت بخش این آیین، اجرای موسیقی توسط طاها عابدیان، نوازنده ویولا و همکار ارکستر فیلارمونیک وین خواهد بود.

بنا بر این گزارش، کتاب «یک نفس تازه» با مقدمه «غلامحسین ابراهیمی دینانی»، نخستین کتابی است که دارای وب‌سایت اختصاصی با محتوای چندرسانه‌ای است. اردوان طاهری نویسنده این اثر، دانش‌آموخته رشته موسیقی در دانشگاه تهران و آهنگسازی الکترو اکوستیک و علم موسیقی در دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی دانشگاه وین است. پس از کتاب «ماه خیال» که در سال ۱۳۷۸ روانه بازار شد، «یک نفس تازه» دومین اثر منتشر شده‌ اردوان طاهری است.

غلامحسین ابراهیمی دینانی در یادداشتی در مقدمه این کتاب می‌نویسد: «یک نفس تازه با نگاهی تازه به مسائل بسیار عمیق و اساسی، به راستی یک نفس تازه است که نگارنده در فضایی خاص، روان، راحت و خوش قلم، خودِ واقعی خویش را به زیبایی و پختگی بیان و ما را با خود هم‌راه کرده است.»

بر اساس این گزارش، بخشی از عواید فروش کتاب «یک نفس تازه» به «مؤسسه نیکوکاری مهرآفرین» که حامی کودکان نیازمند است اختصاص خواهد یافت.