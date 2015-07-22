  1. سلامت
  2. درمان
۳۱ تیر ۱۳۹۴، ۱۴:۱۴

عضو شورای عالی نظام پزشکی:

فیزیوتراپیست ها مورد بی مهری متولیان نظام سلامت قرار گرفتند

فیزیوتراپیست ها مورد بی مهری متولیان نظام سلامت قرار گرفتند

عضو شورای عالی نظام پزشکی معتقد است که فیزیوتراپیست ها مانند بسیاری از دانش آموختگان گروه های مختلف پزشکی مورد بی مهری متولیان نظام سلامت کشور قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر داریوش طاهرخانی با اشاره به اینکه وقتی تاریخ ادبیات کشور را ورق بزنیم ، همواره مشاهده می کنیم که ادیبان ، کار جامعه پزشکی را به تلفیقی از علم و هنر منسوب نموده اند؛ اظهار داشت : در میان رشته های مختلف، فیزیو تراپی از جمله گرایش هایی است که دانش آموختگان آن با هنر خویش ، آموزه های علمی خود را در درمان بیماران عینیت می بخشند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته فیزیوتراپیست ها نیز مانند بسیاری از دانش آموختگان گروه های مختلف پزشکی مورد بی مهری متولیان نظام سلامت کشور قرار گرفتند، افزود: تبلور این بی مهری ها را می توان در لابه لای صفحات کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت، آنجایی که تعرفه های "هنر دستان فیزیوتراپیست ها ، فدای تن آهنین و بی روح تجهیزات پزشکی می شود" ، با تمام وجود احساس کرد ،اما باید دانست که هیچ تصمیم و یا مصوبه ی مصلحت اندیشانه دولتیان، دوم مرداد را که یاد آور "هنر دستان فیزیو تراپیست ها" می باشد، در  یادها کمرنگ نخواهد کرد. دستانی که ناتوانی ها را به توانایی تبدیل می کنند.

وی خاطرنشان ساخت:جا دارد که در پنجاهمین سال روز فیزیوتراپی کشور از تلاش ها و مجاهدت های نمایندگان فیزیوتراپیست ها در شورایعالی نظام پزشکی که به جد پی گیر مطالبات قانونی این گروه می باشند ، تشکر نمایم و این روز را به آنان و همه همکارانشان تبریک عرض نمایم.

کد مطلب 2863909
حبیب احسنی پور

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه