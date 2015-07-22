فیزیوتراپیست ها مورد بی مهری متولیان نظام سلامت قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر داریوش طاهرخانی با اشاره به اینکه وقتی تاریخ ادبیات کشور را ورق بزنیم ، همواره مشاهده می کنیم که ادیبان ، کار جامعه پزشکی را به تلفیقی از علم و هنر منسوب نموده اند؛ اظهار داشت : در میان رشته های مختلف، فیزیو تراپی از جمله گرایش هایی است که دانش آموختگان آن با هنر خویش ، آموزه های علمی خود را در درمان بیماران عینیت می بخشند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته فیزیوتراپیست ها نیز مانند بسیاری از دانش آموختگان گروه های مختلف پزشکی مورد بی مهری متولیان نظام سلامت کشور قرار گرفتند، افزود: تبلور این بی مهری ها را می توان در لابه لای صفحات کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت، آنجایی که تعرفه های "هنر دستان فیزیوتراپیست ها ، فدای تن آهنین و بی روح تجهیزات پزشکی می شود" ، با تمام وجود احساس کرد ،اما باید دانست که هیچ تصمیم و یا مصوبه ی مصلحت اندیشانه دولتیان، دوم مرداد را که یاد آور "هنر دستان فیزیو تراپیست ها" می باشد، در یادها کمرنگ نخواهد کرد. دستانی که ناتوانی ها را به توانایی تبدیل می کنند.

وی خاطرنشان ساخت:جا دارد که در پنجاهمین سال روز فیزیوتراپی کشور از تلاش ها و مجاهدت های نمایندگان فیزیوتراپیست ها در شورایعالی نظام پزشکی که به جد پی گیر مطالبات قانونی این گروه می باشند ، تشکر نمایم و این روز را به آنان و همه همکارانشان تبریک عرض نمایم.