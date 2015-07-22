به گزارش خبرنگار مهر در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره تجمع امروز تعدادی از معلمان در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی گفت: فضای مقابل مجلس برای تجمع اندک است و اگر بنا بر این است که وضعیت ادامه یابد باید مشخص شود که به علت تعمیرات است یا همیشگی خواهد بود زیرا حتما باید مکانی برای تجمع مردمی در مقابل مجلس تامین شود و در همه مجالس دنیا نیز فضای مناسبی برای این امر اختصاص داده شده است.

وی با تاکید بر پی‌گیری هر چه سریعتر نمایندگان در مورد این موضوع تصریح کرد: به طور خاص در مورد تجمع امروز معلمان در برابر مجلس نباید بیش از اندازه حساسیت نشان داد زیرا چندان ضرورتی نداشته و حداکثر موضوع این است که در مقابل مجلس حاضر شده، حرف خود را می‌زنند می‌روند.

مطهری با اشاره به اینکه طبق اصل ۲۷ قانون اساسی هرگونه راهپیمایی به شرط اینکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است گفت: هر تجمعی مادامی که منجر به آشوب و تخریب نشود محدودیتی ندارد و حتی در قانون درباره اخذ مجوز برای آن‌ها صحبتی نشده است.

نماینده مردم تهران با اشاره به ضرورت اخذ مجوز برای تجمعات در برخی موارد که بعدها به قانون اضافه شد تصریح کرد: بازداشت تعدادی از تجمع کنندگان امروز موجب تشدید موضوع می‌شود؛ البته من از اتهامات خبر ندارم ، اما اگر اتهام صرفا به شرکت در تجمع امروز معطوف شود درست نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از لزوم ورود هر چه سریعتر مجلس به این موضوع سخن گفت و با اشاره به اینکه مجلس کمتر وارد این مسائل شده است گفت: تذکر امروز حجت الاسلام ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس در این مورد به جا بود که باید پی‌گیری شود.