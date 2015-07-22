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۳۱ تیر ۱۳۹۴، ۱۴:۴۰

لاهوتی تأکید کرد:

جولان آزادانه مسافربرهای شخصی منطقی نیست

جولان آزادانه مسافربرهای شخصی منطقی نیست

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از جولان آزادانه مسافربرهای شخصی انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد لاهوتی افزود: یکی از مشکلات ترافیکی تهران و سایر کلان شهرهای کشور، جولان آزادانه مسافربرهای شخصی است، در صورتی که نظارتی بر کار آنها وجود ندارد و هیج نهادی بر فعالیت آنها نظارت نمی کند و کاری به کار آن‌ها ندارد.

وی با اشاره به این که عده‌ای می‌گویند فعالیت آزادانه مسافربرهای شخصی با این توجیه که مشکل بیکاری جوانان را باید به طریقی حل کرد، توجیهی غیر منطقی است، اظهار کرد: بدون تردید این که عده ای بدون هیچ گونه نام و نشانی در قالب مسافربر شخصی نسبت به جابه جایی خانواده ها اقدام کنند، توجیه کمک به اشتغال زایی نیست.

این عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان، نظارت بر ناوگان تاکسیرانی را نیز مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: مردم به تاکسی اعتماد دارند و تا جای ممکن باید مراقبت کنیم تا عملکرد رانندگان تاکسی، اطمینان شهروندان را بیش از پیش جلب کنند.

کد مطلب 2863935
سیامک صدیقی

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