ملت ايران با الهام از فرهنگ عاشورا در مقابل زورگويان مي ايستد/ انقلاب اسلامي نتيجه پاسداشت عاشورا و تاسوعا بود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در بيانيه جامعه اسلامي مهندسين تهديدات دشمنان انقلاب اسلامي در خصوص فعاليت صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي ايران مورد اشاره قرار گرفته و آمده است: امروز آمريكا و سه كشور اروپايي در مقابل جمهوري اسلامي ايران نقش شيطان را ايفا مي كنند اما ملت ايران با تهديدات شيطاني دشمنان عقب نشيني نخواهد كرد و بر حقوق مسلم خود پافشاري مي كند. در فرهنگ قرآن ماموريت شيطان اين است كه مومنين را تهديد مي كند كه اگر به حرف او گوش ندهند دچار فقر مي شوند و دقيقا امروز هم آمريكا و سه كشور اروپايي نيز ملت ايران را تهديد مي كنند كه اگر از آنها اطاعت نكنند اوضاع اقتصادي ما وخيم خواهد بود.

اين بيانيه تصريح مي كند: اگر به تهديدات شياطين اعتنا نكنيم نه تنها دچار فقر نمي شويم بلكه راه انحراف نيز بسته مي شود.

در اين بيانيه آمده است: تهديدات امروز آمريكا و سه كشور اروپايي همانند تهديد شيطان تهي و بي محتواست، وضع امروز ايران با زمان پيروزي انقلاب اسلامي قابل قياس نيست و آمريكا و اروپا مي دانند كه ايجاد مزاحمت براي جمهوري اسلامي ايران به نفع آنها نخواهد بود.

جامعه اسلامي مهندسين تاكيد كرده است: در مقابل تهديدات آمريكا و سه كشور اروپايي، جمهوري اسلامي ايران بايد همكاري هاي داوطلبانه خود را قطع كند.

اين بيانيه مي افزايد: وقتي عده اي زورگو مي خواهند از نهادهاي بين المللي به عنوان ابزار براي رسيدن به اهداف خود استفاده كرده و قراردادهاي بين المللي را بي خاصيت كنند بايد در ادامه عضويت در پيمان ان پي تي تجديد نظر كرده و به راه خود ادامه دهيم.

در اين بيانيه آمده است: وعده هاي خداوند قطعا تحقق خواهد يافت، اما وعده هاي شيطان پوچ است.

جامعه اسلامي مهندسين يادآور شده است: به بركت پيروزي انقلاب اسلامي استعدادهاي جوانان ايران اسلامي شكوفا شده و به فناوري پيشرفته هسته اي دست يافته اند و بيگانگان نخواهند توانست اين دستاورد بزرگ را از ملت ما بگيرند همچنانكه نتوانستند ملت ايران از انقلاب اسلامي جدا كنند و علي رغم تلاش هاي دشمنان، ملت ايران در انتخابات رياست جمهوري به گفتمان انقلاب اسلامي راي دادند.

اين بيانيه مي افزايد: دشمنان هرگز نخواهند توانست ملت ايران را از فرهنگ عاشورا، انقلاب اسلامي، هويت ديني، سابقه تاريخي و دستاوردهاي علمي جدا كنند.

در اين بيانيه آمده است: امروز دستيابي به فناوري صلح آميز به يك عزم ملي در ايران تبديل شده است و ملت ايران مقاومت براي احقاق حق را راه پيروزي خود مي داند.

جامعه اسلامي مهندسين همچنين تحولات منطقه را مورد اشاره قرار داد و تصريح كرده است: به دنبال پيروزي حزب الله لبنان در برابر رژيم صهيونيستي اكنون شاهد پيروزي حماس در انتخابات فلسطين و پيروزي شيعيان در انتخابات عراق هستيم و حتي شاهد روي كارآمدن حكومت هاي ضد آمريكايي در آمريكاي لاتين هستيم. اين تحولات نشان مي دهد كه آمريكا توانايي تحميل اراده خود بر ملت ها را ندارد.

اين بيانيه مي افزايد: آمريكا و غرب توان آن را ندارند كه فرهنگ سرمايه داري را بر ملت ها تحميل كنند و امروز ملت ها پي برده اند كه راه پيروزي و رستگاري آنها مقاومت در برابر سلطه جويي هاي آمريكا و غرب است.

در اين بيانيه آمده است: پيروزي حماس در انتخابات فلسطين نصرت خداوندي بود و رهبران حماس بايد بدانند رمز تداوم اين پيروزي ها حفظ روحيه انقلابي و اسلامي است.

جامعه اسلامي مهندسين همچنين با محكوم كردن اهانت به ساحت مقدسات و ساحت مقدس پيامبر اكرم (ص) در بعضي كشورهاي اروپايي اعلام كرده است: غربي ها كه ادعاي آزادي دارند با اهانت به مقدسات مسلمانان دشمني خود را با اسلام آشكار و به حركت هاي صليبي روي آورده اند.

در اين بيانيه همچنين خارج كردن اقتصاد كشور از حالت ركود مورد تاكيد قرار گرفته و آمده است: با استقرار دولت دكتر احمدي نژاد انتظار مي رود كشور از حالت ركود خارج و چرخهاي اقتصاد كشور به حركت دربيايد كه يكي از راههاي خارج كردن اقتصاد كشور از حالت ركود فعال كردن ساختمان سازي و خارج كردن مسكن از حالت ركود است.

در اين بيانيه آمده است: ملت انقلابي ايران در اردوگاه سيد الشهداء (ع) قرار دارد و هر روز را عاشورا و هر زميني را كربلا مي داند و با حضرت امام حسين (ع) عهد بستهاست كه راه آن حضرت را ادامه دهد.

در اين بيانيه با اشاره به آغاز سال هجري قمري با محرم يادآور شده است: محرم منشا تحول قلب ها و تجديد عهد با عدالت آزادي و انسانيت است.

جامعه اسلامي مهندسين همچنين با تبريك سالگرد ورود حضرت امام راحل به ميهن اسلامي، ياد و خاطره بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران را گرامي داشته و تاكيد كرده است: با ورود حضرت امام راحل به ايران استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي تحقق يافت و مسلمانان در سراسر جهان عزت خود را با پيروزي انقلاب اسلامي به دست آوردند.

در اين بيانيه آمده است: حضرت امام راحل با ايجاد تحول فكري در مردم حركت انقلابي خود را آغاز كردند، ايشان از جنس مردم بودند و همين مردمي بودن رهبري منشا بركات فراوان براي جامعه است.

در اين بيانيه همچنين تبيين دستاوردهاي انقلاب اسلامي در زمينه هاي سياسي، فرهنگي و پيشرفت هاي اقتصادي و صنعتي مورد تاكيد قرار گرفته است.

جامعه اسلامي مهندسين يادآور شده است: انقلاب اسلامي نتيجه پاسداشت عاشورا و تاسوعا بود و نهضت حضرت امام خميني (ره) ادامه نهضت حضرت اباعبدالله الحسين (ع) بود كه ارزش هاي ديني را احيا كرد.

اين بيانيه مي افزايد: انقلاب اسلامي آزادي، عدالت، صلح و كرامت انساني به ارمغان آورد و حمايت از محرومين و مستضعفين نيز جزء اهداف انقلاب اسلامي بود و به همين دليل امروز محرومين و مستضعفين حامي اين انقلاب هستند.

جامعه اسلامي مهندسين در پايان از وحدت آحاد مردم به عنوان رمز موفقيت نظام جمهوري اسلامي ايران ياد كرده و يادآور شده است: اكنون كه دشمنان چنگ و دندان نشان مي دهند وحدت ملي بيش از هر زمان ضروري است و مردم با حضور گسترده خود در راهپيمايي يوم الله 22 بهمن وحدت و همبستگي ملي خود را به جهانيان نشان خواهند داد.