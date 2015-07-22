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۳۱ تیر ۱۳۹۴، ۱۵:۴۱

صفی پور خبر داد:

راهیابی بیش از ۹۰۰ اثر به مسابقه کاریکاتورمطبوعاتی آذربایجان شرقی

راهیابی بیش از ۹۰۰ اثر به مسابقه کاریکاتورمطبوعاتی آذربایجان شرقی

تبریز- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی از راهیابی ۹۱۴ اثر به بخش مسابقه کاریکاتور مطبوعاتی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر صفی‌پور چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص برگزاری جشنواره کاریکاتوریست‌های مطبوعاتی و جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران در استان گفت: پس از فراخوان جشنواره کارتون و کاریکاتور مطبوعاتی، استقبال زیادی از این جشنواره شد و هنرمندان و خبرنگاران از سراسر کشور آثار خود را برای شرکت در این مسابقه به دبیرخانه ارسال نمودند.

وی ادامه داد: در مجموع ۹۱۴ اثر به بخش مسابقه راه یافته اند که بیشترین شرکت کنندگان از شهرهای تبریز، ‌اصفهان، تهران، کردستان، ‌ مشهد و کرمانشاه بوده اند.

صفی پور با اشاره به ارسال آثار توسط ۱۰۷ هنرمند به این جشنواره گفت: این هنرمندان از ۳۹ شهرستان و ۶۵ نشریه و یا خبرگزاری در این جشنواره شرکت کرده اند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ادامه داد: نتایج این جشنواره همزمان با روز خبرنگار منتشر خواهد شد.

وی در ادامه در خصوص جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران نیز گفت: در این جشنواره نیز در مجموع ۱۷۱ اثر به مسابقه راه یافته اند که البته آثار در دو بخش صحنه‌ای و خیابانی  بوده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان افزود: در این جشنواره هنرمندانی از ۲۵ استان و ۵۶ شهر کشور شرکت کرده اند.

صفی پور با بیان اینکه نتایج این جشنواره روز یازدهم مردادماه اعلام می شود، گفت: این جشنواره برای نهمین دوره از ۲۳ تا ۲۸ مردادماه در اهر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2863983

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