راهیابی بیش از ۹۰۰ اثر به مسابقه کاریکاتورمطبوعاتی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر صفی‌پور چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص برگزاری جشنواره کاریکاتوریست‌های مطبوعاتی و جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران در استان گفت: پس از فراخوان جشنواره کارتون و کاریکاتور مطبوعاتی، استقبال زیادی از این جشنواره شد و هنرمندان و خبرنگاران از سراسر کشور آثار خود را برای شرکت در این مسابقه به دبیرخانه ارسال نمودند.

وی ادامه داد: در مجموع ۹۱۴ اثر به بخش مسابقه راه یافته اند که بیشترین شرکت کنندگان از شهرهای تبریز، ‌اصفهان، تهران، کردستان، ‌ مشهد و کرمانشاه بوده اند.

صفی پور با اشاره به ارسال آثار توسط ۱۰۷ هنرمند به این جشنواره گفت: این هنرمندان از ۳۹ شهرستان و ۶۵ نشریه و یا خبرگزاری در این جشنواره شرکت کرده اند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ادامه داد: نتایج این جشنواره همزمان با روز خبرنگار منتشر خواهد شد.

وی در ادامه در خصوص جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران نیز گفت: در این جشنواره نیز در مجموع ۱۷۱ اثر به مسابقه راه یافته اند که البته آثار در دو بخش صحنه‌ای و خیابانی بوده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان افزود: در این جشنواره هنرمندانی از ۲۵ استان و ۵۶ شهر کشور شرکت کرده اند.

صفی پور با بیان اینکه نتایج این جشنواره روز یازدهم مردادماه اعلام می شود، گفت: این جشنواره برای نهمین دوره از ۲۳ تا ۲۸ مردادماه در اهر برگزار خواهد شد.