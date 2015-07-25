محمدرضا اسلاملو کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر پیشنهادهایی در زمینه ساز و کارهای جدید فیلمسازی پس از توافق هسته‌ای ارائه کرد و گفت: در حال حاضر سینمای ما حرف چندانی برای گفتن ندارد و استقبال از این هنر گران رور به روز کمتر می شود. سینما به ساخت موضوعات جدی نیاز دارد و فیلمسازان باید هوشمندانه عمل کنند تا از مردم و جامعه پیشی بگیرند.

وی ادامه داد: سینمای ایران پتانسیل ساخت فیلم با موضوعات استراتژیک روز جامعه را دارد و خوشبختانه سینمای ایران در این حوزه به خصوص در بخش مستند امتحان خود را پس داده است و مطمئن هستم اگر کارگردانی در حوزه فیلم های داستانی وارد ساخت موضوعاتی از این دست شود قطعا موفق خواهد بود.

این کارگردان که فیلم «شهابی از جنس نور» را در نوبت اکران دارد، بیان کرد: با توجه به توافق های هسته‌ای انجام شده می توان فیلم های سینمایی و البته داستانی خوبی در این حوزه ساخت. با وجود چنین توافقی ایرانیان جایگاه واقعی خود را بار دیگر به جهان نشان داده‌اند و حال نوبت سینما است که در این زمینه دست به کار شود.

اسلاملو تصریح کرد: نکته دیگر این است که پس از توافق های صورت گرفته، به نظر می رسد راه برای ساخت فیلم به صورت تولید مشترک باز شده است و از جهت سرمایه گذاری می توان بر تاثیر این بخش ار توافق ها حساب باز کرد.

کارگردان فیلم «شهابی از جنس نور» با اشاره به سرنوشت اکران این فیلم سینمایی گفت: تولید این فیلم در زمان مدیریت شفیع آقامحمدیان در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی انجام شد و در همان زمان هم دچار مشکلات بسیاری برای تدوین شدم اما در نهایت تدوین شد و در جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد. پس از نمایش این فیلم بازخوردها و انتقادهای درستی را از سوی مخاطب دریافت کردم و به همین دلیل نیاز به تدوین مجدد آن وجود دارد.

وی در پایان گفت: متاسفانه این فیلم به همراه چند فیلم دیگر که از جمله تولیدات مدیریت پیشین مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی بوده اند کنار گذاشته شده و اجازه تدوین مجدد را ندارد. این در حالی است که حق هر کارگردانی است که فیلم خود را تمام کند و از نظرمن «شهابی از جنس نور» هنوز به پایان نرسیده است.