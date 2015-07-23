صدور حکم تخریب اماکن تفریحی در تونل برفی اشترانکوه

مهرداد فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تونل برفی در اشترانکوه یکی از مناطق حفاظت شده سازمان محیط زیست است که به دلیل داشتن اکوسیستم بی نظیر شهرت بین المللی دارد.

به گفته وی، اما متاسفانه در زمان ریاست دکتر جوادی بر سازمان محیط زیست، مجوز احداث جاده ای اختصاصی برای ساخت یک کارخانه آب معدنی در این منطقه داده شد که در حال حاضر با وجود اینکه هرگز کارخانه آب معدنی در این منطقه راه اندازی نشد، این جاده مورد بهره برداری قرار می گیرد.

مدیرکل محیط زیست لرستان اظهار داشت: محیط زیست در حال حاضر برای جلوگیری از سوء استفاده از این مکان، از دادستانی ازنا درخواست کرده است که این مجوز باطل شود و همچنین درخواست تخریب اماکنی مانند آلاچیق و یا دکه هایی که در آنجا راه اندازی شده را گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر حکم تخریب این اماکن از سوی دادستانی برای امور آب منطقه که وظیفه حفظ کیفیت آب شرب ازنا و الیگودرز را برعهده دارد، آمده است و بایستی این اماکن را قلع و قمع کنند، اما چنانچه این حکم از سوی امور آب منطقه اجرا نشود، محیط زیست ورود پیدا خواهد کرد.

فتحی تصریح کرد: مراحل اداری ابطال مجوز راه اندازی کارخانه آب معدنی در این منطقه نیز در حال طی شدن است و بزودی مجوز این کارخانه آب معدنی در منطقه باطل خواهد شد.

مدیر کل محیط زیست لرستان یادآور شد: اما متاسفانه منطقه حفاظت شده تونل برفی از گذشته بسیار دور مورد استفاده گردشگری داشته و همواره تعداد زیادی از گردشگران به این منطقه به ویژه در روزهای تعطیل سرازیر می شوند که محیط زیست علی‌رغم مشکلاتی که ممکن است برای اکوسیستم منطقه به وجود آید، توان مقابله با آنها را ندارد.

وی تاکید کرد: با این حال با جلوگیری از ورود خودروها از روستای کمندان به سمت رودخانه، محیط زیست سعی می کند تا حدودی از تخریب منطقه و آلودگی کیفیت آب پشت سد جلوگیری کند.

فتحی با اشاره به پتانسیل بسیار بالای گردشگری در این منطقه، اظهار داشت: باید به نحوی سازمان محیط زیست و گردشگری در این منطقه را ساماندهی کنند تا هم گردشگران بتوانند از آن استفاده کنند و هم کمترین آسیب به محیط زیست و آب شرب منطقه وارد شود.