مجلس ششم از ابزارهاي نظارتي خود استفاده نكرد

اين نماينده مجلس كه به مناسبت سالروز تشكيل مجلس ششم با خبرنگار سياسي خبرگزاري مهر سخن مي گفت، در تشريح ديدگاه خود در خصوص عملكرد اين نهاد اظهار داشت: اختلاف نظر ميان اعضاي جناح اكثريت مجلس درابعاد قانونگذاري و نظارتي از مهمترين ايراداتي است كه به مجلس ششم وارد است.

نماينده هشترود با بيان اينكه دولت و نمايندگان مجلس اصلاحات نتوانستند از فرصتي كه مردم براي انان مهيا ساختند استفاده كنند و به علت نداشتن يك برنامه ريزي منسجم و حساب شده به وعده ها و شعارهاي خوب و مردم پسندي كه داده بودند عمل كنند گفت: شايسته سالاري ، تخصص گرايي ، مردم سالاري و اصلاح در همه امور از شعارهاي خوبي بود كه دولت ومجلس نتوانستند به هيچ كدام جامعه عمل بپوشانند.

عضو فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي با اشاره به گذشت سه سال از عمر مجلس ششم گفت: مردم ديگر به موج سازيها و غوغاسالاري افراد توجه نمي كنند و نمايندگان مجلس نبايد ضعف در قانونگذاري ، نظارت و اجراي قوانين را به گردن شوراي نگهبان يا كم بودن اختيارات رئيس جمهور بياندازند.

شاهي عربلو طرح مباحثي چون استعفا، رفراندوم ، دولت سايه يا خروج از حاكميت را نوعي فرافكني براي برون رفت اصلاح طلبان از وضعيت نابسامان موجود عنوان كرد و گفت: پرداختن به اين سياسي كاريها سرپوش گذاشتن بر ناكامي مجلس است.

عضو كمسيون اقتصادي مجلس استيضاح را قوي ترين و مهمترين ابزار نظارتي مجلس خواند و گفت: در مجلس ششم باب استيضاح كاملا بسته شده است و اجازه نمي دهند وزرا ي ناكارامدي چون اموزش و پرورش، راه و ترابري، اقتصاد و دارايي و وزير امور خارجه مورد سوال واستيضاح واقع شوند تا مردم از ضعف اصلاح طلبان اگاه شوند.

وي با تاكيد بر تبلور عملكرد مجلس در دولت خاطرنشان كرد: علي رغم برخي مصوبات خوب و مناسب مجلس متاسفانه مردم شاهد اثار اجرايي اين قوانين در كشور نيستند.

کد مطلب 2864