واکنش به نقش کم رنگ زنان در مجلس/حمایت احزاب از زنان فقط شعار است

طیبه صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور سیاسی بانوان در جامعه و به ویژه مجلس شورای اسلامی، گفت: من حضور خانمها در مجلس را مهم و اساسی میدانم و در واقع در قوانین بالادستی نیز بر تقویت نقش زنان تاکید شده است و حتی بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز بر نقش کلیدی زنان در تحقق اهداف انقلاب اسلامی تاکید کردهاند.
وی با اشاره به اینکه مجلس قوه قانونگذاری و نظارت است، اظهار داشت: حضور بانوان در مجلس میتواند کمک کند تا در چالشهای موجود در حوزه زنان، حساسیت بیشتری وجود داشته باشد.
نماینده سابق مجلس تصریح کرد: در مجلس هشتم خانمها تلاش بسیاری برای تصویب برنامه جامع در حوزه زنان و خانواده داشتند که در نهایت نیز در برنامه پنجم توسعه تصویب شد. در همین راستا نیز در سند چشمانداز و به ویژه برنامه ششم توسعه حضور خانمها بسیار ضروری است.
صفایی در ارتباط با انتقاداتی که درباره نقش کمرنگ زنان در مجلس و موفق نبودن آنها در موضوعات مطرح میشود، گفت: بنده اصلا چنین چیزی را قبول ندارم. با تعداد انگشتشماری که خانم ها در مقابل تعداد فراوان آقایان در مجلس دارند، هر تحرک و تلاشی که انجام دهند، در سطح جامعه اندک شمرده میشود.
وی با بیان اینکه یکی از نقاط ضعف کشورمان در سطح بینالملل نیز مربوط به حضور بانوان است، اظهار داشت: در جوامع دیگر برای حضور خانمها سهمیههایی در نظر گرفته میشود اما ما از چنین امکانی برخوردار نیستیم و حتی در زمان مجلس هشتم ما با رئیسجمهور و رئیس مجلس وقت در این باره صحبت کردیم، اما گفتند به دلیل آنکه چنین چیزی در قانون وجود ندارد، نمیتوانیم سهمیهای برای خانمها قائل شویم.
نماینده سابق مجلس تاکید کرد: در ایران خانمها در رقابت برابر با آقایان حاضر میشوند و زمانی که تعداد خانمها بیش از ۱۰ نفر نیست، هر تلاشی که انجام دهند چشمگیر نخواهد بود. بارها شاهد بودهایم که همان تعداد اندک نیز توانستهاند بسیار خوب ظاهر شوند.
صفایی درباره راهکارهای حضور فعالتر بانوان در عرصه سیاسی و انتخابات، گفت: من فکر میکنم باید در تهران و شهرستانها دیدگاه و رویکرد مقام معظم رهبری مبنی بر عدالتمحوری را توسعه داد. متاسفانه به دلیل حمایتهای کمرنگ مسئولان حوزهها، تعداد خانمهایی که با تلاش بسیار میتوانند در لیست انتخابات قرار بگیرند، اندک است و موانع زیادی بر سر راه آنها وجود دارد.
وی گفت: باید مکانیزمهایی را تعریف کنیم که در عمل بتوانیم از ورود خانمها حمایت کنیم و در شهرستانها نه به تعداد مساوی اما حداقل با توجه به جمعیت زنان و مردان، حق مطلب ادا شود.
این نماینده مجلس هشتم تصریح کرد: در حوزه تهران از ۳۰ نفر نماینده تنها ۵ یا ۶ نفر خانم هستند که بعد از انتخابات، ریزش خواهند داشت و شاید تنها ۴ یا ۵ نفر امکان حضور در مجلس را داشته باشند.
صفایی درباره نقش احزاب در حضور بانوان بیان کرد: به عقیده من احزاب هم تنها شعار حمایت از زنان و خانواده را مطرح میکنند ولی در موقعیت حساس آنچنان که باید از خانمها حمایتی ندارند.
وی خاطر نشان کرد: ما میخواهیم همانطور که مسئولان نظام معتقدند، جایگاه بانوان مد نظر قرار گیرد. تا امروز حمایت چندانی از سوی احزاب در سطح جامعه از خانمها ندیدهایم و عملاً همیشه برای آقایان فعالیت کردهاند.
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