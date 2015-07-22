ازدواج در کهگیلویه ۸ درصد کاهش یافت/ افزایش ۸۸ درصدی طلاق

به گزارش خبرنگار مهر، علی پوزش بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای ثبت احوال شهرستان کهگیلویه افزایش آمار طلاق در این شهرستان را بسیار نگران کننده دانست و بررسی علل افزایش این پدیده را ضروری عنوان کرد.

وی طلاق های توافقی را از مهمترین معضلات جامعه امروز نام برد و افزود: ثبت طلاق های شهرستان های مجاور در این شهرستان نمی تواند دلیل قانع کننده ای برای افزایش آمار طلاق در این شهرستان باشد.

پوزش بر لزوم فراهم آوردن بسترهای لازم برای معرفی طلاق به عنوان یک پدیده مذموم در جامعه تأکید کرد.

وی همچنین به کاهش هشت درصدی ازدواج در این شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: سخت گیری در ازدواج یکی از مهمترین علل کاهش این سنت حسنه است.

فرماندار کهگیلویه همچنین با اشاره به اینکه در سه ماهه نخست سال جاری ۵۷۴ مورد ولادت در این شهرستان ثبت شد، یادآور شد: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد افزایش یافت.

فرماندار کهگیلویه اضافه کرد: در سه ماهه نخست سال جاری ۴۶۵ مورد کارت هوشمند و هزار و ۶۰۴ مورد شناسنامه رایانه ای صادر شد.