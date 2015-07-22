ایجاد رفاه همه جانبه اصل رسالت تأمین اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، شعبان سپهر بعد از ظهر امروز چهارشنبه در بازدید از اداره تأمین اجتماعی شهرستان قروه اظهار داشت: جایگاه تأمین اجتماعی در جامعه و زندگی فردی انسان از چنان اهمیتی برخوردار است که در دنیای پیشرفته کنونی بدون برخورداری از یک نظام تأمین اجتماعی توانمند نمی توان زندگی کرد.

وی با اشاره به اینکه افرادی که از حقوق مشمول قانون تأمین اجتماعی محرومند دچار نگرانی خواهند شد، افزود: این بازخورد نشان دهنده این است که وجه کاربردی تأمین اجتماعی در قالب بیمه است که نمود می یابد.

به گفته سپهر بیمه تمامی ابعاد زندگی انسانها را تحت پوشش دارد و در واقع تمامی فعالیتهای انسان با بیمه پیوند خورده است.

وی با بیان اینکه با توسعه فنون و علم مدیریتی، فعالیتهای سازمان تأمین اجتماعی گسترش یافته است، تأکید کرد: تأمین اجتماعی مفهومی است بسیار گسترده تر از آنچه در بیمه نمایان است و باید بدانیم که مفهوم آن در شرایط مختلف متغیر است.

به گفته فرماندار قروه سیستم بیمه ای در جامعه ای تحقق می یابد که افراد آن جامعه دست کم از یک وضعیت رفاه ابتدایی و ثابت برخوردار باشند.

سپهر تأمین اجتماعی مدنظر اسلام را سالم ترین نوع رفاه بشر دانست و عنوان کرد: در نظام اسلام سازمان تأمین اجتماعی، سازمانی منسجم از طرف دولت و ملت می باشد که در قالب مؤسسه های خیریه ظهور پیدا می کند.

وی تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی در دفاع و تأمین حقوق اقشار مختلف جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر نقش ویژه ای دارد.

شعبان سپهر تکیه گاه اصلی سازمان را مشارکت سه جانبه کارفرمایان، بیمه شدگان و دولت دانست و بیان کرد: این مشارکت در واقع در عرصه های مختلف سیاست گذاری، تصمیم گیری کلان و تأمین منابع مالی است.

به گفته وی یک همسویی کامل بین اهداف اصلی سازمان با اهداف کلان نظام اقتصادی وجود دارد.

فرماندار قروه در خاتمه با تأکید بر لزوم ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مردم یادآور شد: تأمین اجتماعی یکی از مهم ترین نهادها در تأمین رفاه و آسایش مردم در حین کار و پس از بازنشستگی می باشد.

۷۰ هزار نفر در قروه زیر چتر حمایتی خدمات بیمه قرار دارند

رئیس اداره تأمین اجتماعی شهرستان قروه نیز در ادامه این بازدید گفت: در حال حاضر ۷۰ هزار نفر از مردم شهرستان قروه با احتساب مقرری بیمه بیکاری و افراد تحت تکفل زیر چتر حمایتی خدمات بیمه ای قرار دارند.

محمدتوفیق حسن پور با بیان اینکه ۳ هزار و ۹۷ پیمانکار و کارفرما در تعامل با اداره تأمین اجتماعی قروه هستند، افزود: برای جلوگیری از اتلاف وقت مراجعین و همچنین کاهش بار ترافیکی، ۹۷ درصد لیست پرداختی ها به صورت الکترونیکی به کارگاه های بیمه شدگان ابلاغ می شود.

حسن پور اظهار داشت: در ارزشیابی های صورت گرفته توسط بازرسان استان، اداره تأمین اجتماعی قروه در دو دوره متوالی در زمینه عملکردی در بخشهای درآمد، اداری، بازرسی، اجرایی، مستمری و امور بیمه شدگان در سطح استان دارای مقام اول می باشد.

به گفته وی ۶ هزار و ۷۵۵ نفر بیمه شده اجباری، ۴۰۰ نفر بیمه شده اختیاری، ۷۳۳ نفر بیمه شده مشاغل آزاد، ۲ هزار و ۵۱۷ نفر بیمه شده قالیبافی، ۲ هزار و ۳۷۵ نفر بیمه شده در قالب رانندگان درون و برون شهری، ۶۶ نفر بیمه شده باربران، ۲ هزار و ۸۴۰ نفر بیمه شده کارگران ساختمانی، ۴۲ نفر بیمه شده طرح خادمان مساجد زیر چتر حمایتی این اداره می باشند.

حسن پور با بیان اینکه ۲ هزار و ۹۳۸ نفر بیمه شده مستمری بگیر تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند، تصریح کرد: از این تعداد ۲ هزار و ۵۷۶ نفر بازنشسته، بازمانده و از کار افتاده هستند.

وی به تحت پوشش بودن ۳۶۲ نفر دریافتی بیمه بیکاری نیز اشاره کرد.

رئیس اداره تأمین اجتماعی قروه با اشاره به اینکه به دنبال استقبال همه اقشار مختلف مردم جهت استفاده از خدمات بیمه ای هستیم، عنوان کرد: در حال حاضر ۳۸ هزار دفترچه درمانی برای بیمه شدگان در سطح شهرستان صادر شده است.

وی از وجود یک هزار و ۷۱۹ کارگاه فعال، یک هزار و ۷۳ کارگاه نیمه فعال و ۲ هزار و ۶۸ کارگاه راکد در سطح شهرستان خبر داد.

حسن پور به کل مبلغ پرداختی در قالب عملکرد سه ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: این مبلغ به میزان ۴۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ريال جهت بیمه مستمری بانوان، ازدواج، کفن و دفن بوده که از این مبلغ پرداختی بالغ بر ۵ میلیارد ريال در قالب مقرری بیمه بیکاری، ۱۲۲ میلیارد ريال کمک هزینه ازدواج می باشد.

وی مبلغ پرداختی در سال گذشته را بالغ بر ۱۷۶ میلیارد ريال دانست.