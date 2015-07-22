متین ورامین به شهردیگری منتقل نمی شود/مشکلات مالی علت انصراف متین

علیرضا فداکار در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا تیم متین ورامین منحل شده است یا خیر اظهار داشت: نامه ای از سوی باشگاه متین به فدراسیون والیبال ارسال شده است که تیم متین در این فصل از رقابت های لیگ برتر تیمداری نخواهد کرد.

مدیرعامل تیم متین ورامین افزود: هیئت مدیره متین به علت مشکلات مالی تصمیم گرفته که یکسال در عرصه سوپر لیگ باشگاه های کشور تیمداری نکند.

وی ادامه داد: طی سال های گذشته این اتفاق برای برخی تیم های دیگر نیز افتاده است به طوری که شاهد بوده ایم باشگاه های کاله مازندارن و باریچ اسانس کاشان نیز برای گرفتن نفس تازه ای، از عرصه اول والیبال کشور به صورت موقت انصراف داده اند.

فداکار در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که آیا عدم تیمداری متین در این فصل از رقابت ها فقط مختص تیم بزرگسالان می شود گفت: بر اساس قانون وقتی باشگاهی در سوپر لیگ بزرگسالان کشور تیمداری نمی کند در رده نوجوانان و جوانان نیز حضور ندارد به همین خاطر فقط تیم های پایه می توانند در مسابقات توابع و استانی شرکت کنند.

این مسئول در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر که آیا متین قصد تیم داری در شهر دیگری را دارد، گفت: تا این لحظه که بنده با شما صحبت می کنم، تیم متین قصد تیمداری در شهر دیگری را ندارد.

وی گفت: باید به مالک باشگاه متین ورامین حق داد که با توجه به مشکلات مالی و هزینه های بالای تیمداری در سوپر لیگ باشگاه های کشور به صورت موقت از حضور در سطح اول والیبال انصراف دهد.