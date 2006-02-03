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۱۴ بهمن ۱۳۸۴، ۱۵:۴۵

محكوميت توهين به پيامبر اسلام از سوي رهبران ديني مسيحيت

دبير كل كميته اسقفي گفتگوي اسلام و مسيحيت حملات غرب عليه اسلام و پيامبر اكرم (ص) و تمدن اسلامي را به شدت مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از شبكه خبري العالم ،  اسقف آنتوان ضو با اشاره به انتشار كاريكاتور توهين آميز به پيامبر اسلام ( ص ) در برخي از روزنامه هاي غربي خاطر نشان كرد :  عقل و ازادي مخالف اين اقدامات است. اديان آسماني و تمدنها و فرهنگها ارزشهايي قابل احترام هستند و ما بايد به آنها احترام بگذاريم. 

وي افزود : من معتقدم توطئه اي سياسي براي خدشه دار كردن چهره اسلام و افزايش اسلام ستيزي وجود دارد كه از سوي صهيونيسم و برخي محافل غربي مورد استفاده قرار گرفته است ، چرا كه مسلمانان مانع بزرگي در مقابل سلطه غرب و صهيونيسم بر خاورميانه براي چپاول منابع غني نفتي آنان به شمار مي روند.

اسقف ضو در ادامه خاطر اظهار داشت :  كشورهاي غربي چهره فرهنگ و دين اسلام را خدشه دار مي كنند و نفرت و كينه و تعصب و نژاد پرستي را عليه مسلمانان بر مي انگيزند تا بتوانند ادامه سلطه اسرائيل را بر منطقه خاورميانه ممكن سازند.

اسقف ضو با تاكيد بر اينكه رهبران ديني مسيحي و مسيحيان توهين به پيامبر اسلام ( ص ) را به شدت محكوم مي كنند خاطر نشان كرد :  مسيحيان توهين به پيامبر اسلام ( ص )  و اقدامات نژاد پرستانه غرب براي مخدوش كردن چهره اسلام و تمدن اسلامي و عربي را به شدت محكوم مي كنند.

وي در پايان با تاكيد بر تضاد اين افكار نژاد پرستانه با فرهنگ گفتگو ، آن را در جهت از بين بردن گفتگوي تمدنها و اديان براي از بين بردن ارزشهاي مشترك اسلامي و مسيحي دانست.

کد مطلب 286412

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