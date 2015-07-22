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۳۱ تیر ۱۳۹۴، ۲۰:۰۶

در دیداری تدارکاتی رقم خورد؛

برتری پرگل نارنجی‌پوشان مقابل شاگردان دایی

برتری پرگل نارنجی‌پوشان مقابل شاگردان دایی

دیدار تدارکاتی تیم های فوتبال سایپا و صبای قم با برتری شاگردان مجید جلالی به پایان رسید تا علی دایی در اولین بازی شکست را متحمل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار این دو تیم عصر امروز چهارشنبه در ورزشگاه شهید دستگردی تهران برگزار شد که طی آن تیم فوتبال سایپا با نتیجه 4 بر 1 برابر حریف قمی خود به پایان رسید.

در این دیدار که به منظور آماده سازی دو تیم جهت شرکت در پانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر برگزار شد، شاگردان مجید جلالی موفق شدند با گل‌های مهدی ترابی، وحید محمدزاده، حامد شیری و علی زینالی به برتری برسند. تک گل تیم صبا را در این دیدار جلال‌الدین علی‌محمدی به ثمر رساند.

در ابتدای ایند دیدار علی دایی، جواد نکونام و مجید جلالی خوش‌وبش ویژه‌ای با هم داشتند.

جواد نکونام بازیکن جدید سایپا از روی نیمکت این دیدار را دنبال می‌کرد. در تیم صبا نفرات تازه وارد این تیم همچون رضا حقیقی و حامد لک به میدان رفتند.

کد مطلب 2864158

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