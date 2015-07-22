توسعه نامتوازن منابع زیست محیطی و آبی کشور را دچار بحران کرده است

سعید نمکی عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری استانداری مرکزی افزود: نادیده گرفتن و به تعطیلی کشاندن سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان مغز متفکر کشور در چند سال اخیر، خسارت های بسیاری را به کشور تحمیل کرد که رشد نامتوازن و ناموزون کشور در عرصه های مختلف ار جمله این خسارت ها محسوب می شود.

وی گفت: در تنظیم برنامه ششم توسعه، رشد و توسعه متوازن کشور در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و... با حفظ منابع اکولوژیک و سرمایه های انسانی مد نظر برنامه ریزان قرار دارد.

وی با اشاره به شیوع طاعون نشخوارکنندگان در منطقه هفتادقله اراک و بازدید خود از این منطقه گفت: منطقه هفتاد قله اراک که در واقع ویترین حیات وحش استان مرکزی محسوب می شود امروز متاسفانه شاهد از بین رفتن تعداد زیادی از نشخوار کنندگان این منطقه به واسطه شیوع بیماری طاعون است.

کمبود واکسن های دامی در کشور از علل گسترش دهنده بیماری های دامی است

نمکی افزود: در مورد گونه های جانوری مبتلا شده کاری نمی توان انجام داد و متاسفانه در این خصوص کمبود واکسن های دامی در کشور یکی از علل اصلی به وجود آورنده و گسترش دهنده بیماری های دامی محسوب می شود.

وی اعلام کرد: در جلسه ای که با ریاست اداره کل دامپزشکی استان مرکزی داشتیم مقرر شد از سال آینده برخی از اقلام مورد نیاز واکسیناسیون دام و طیور از خارج از کشور برای این سازمان تامین گردد.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص بازدید از بیمارستان های ولی عصر و آیت اله خوانساری اراک گفت: بیمارستان ولیعصر در حالت فعلی خود مناسب شهر اراک نیست.

مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل و تجهیز بیمارستان ولیعصر اختصاص یافت

وی با اشاره به بنای در حال ساخت بیمارستان فوق که پس از چند سال از آغاز عملیات ساخت به پایان نرسیده است، ادامه داد: در بازدیدی که به اتفاق برخی از مسئولان استانی از بیمارستان به عمل آمد با پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل و تجهیز بیمارستان فوق موافقت شد، تا با همت سایر مسئولان ذیربط استانی طی دو سال آینده شاهد بهره برداری از این پروژه درمانی در اراک باشیم.

نمکی در خصوص بیمارستان آیت اله خوانساری نیز گفت: شهر اراک به دلایل مختلف از جمله آلودگی هوا از جمله شهرهای با آمار بالای شیوع سرطان در کشور است.

وی افزود: در آینده نیز در کشور با موجی از بیماری های غیر واگیر روبرو خواهیم بود که همین مساله اهمیت پیشگیری از ابتلاء به این دسته از بیماری ها با کمک برنامه های مدون از سوی وزارت بهداشت و در مرحله بعد ساخت و تجهیز بیمارستان ها و مراکز پزشکی مجهز را گوشزد می کند.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: در خصوص گسترش بیمارستان آیت الله خوانساری مسئولان امر در مرکز کشور قول مساعدت و یاری می دهند ولی با توجه به مشکلات عدیده مالی در کشور و هزینه ۵۰۰ میلیون تومانی هر تخت بیمارستانی برای دولت، از مسئولان اداری و اجرایی استان مرکزی می خواهیم تا در راستای جذب کمک های خیرین استانی نیز در جهت توسعه و تجهیز بیمارستان فوق اقدام کنند.