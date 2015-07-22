هدایت‌ رهبری بزرگترین سرمایه برای موفقیت بود/سپری شدن روزهای سخت

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس جمهور روز چهارشنبه در نشستی صمیمی با اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و خانواده های آنان، مذاکرات هسته ای و دستاورد آن را کاری پیچیده و بزرگ در تاریخ کشور دانست و اظهارداشت: تیم هسته ای ایران در این مذاکرات در برابر همه قدرتها ایستاد و موفق شد از حقوق ملت ایران قدرتمندانه دفاع و پاسداری کند.

حجت الاسلام حسن روحانی در این دیدار اظهارداشت: کار تیم هسته ای و دستاورد آن، نه تنها باعث غرور و افتخار ملت ایران، بلکه همه مومنین و دوستداران انقلاب اسلامی شد.

رییس جمهور با اشاره به اینکه اعضای تیم هسته ای صرفا براساس وظیفه دینی وملی در مسیری بزرگ گام نهادند، گفت: کار بزرگی انجام گرفت که باعث شادمانی ملت ایران شد و بی تردید ملت پشتیبان تیم هسته‌ای و فرزندان خود می‌باشد.

روحانی با تقدیر از صبر و همراهی خانواده اعضای تیم هسته‌ای در روند طولانی مذاکرات اظهارداشت: روزهای بسیار سختی سپری شد، اما اعضای تیم هسته ای ما با تسلط بر فن مذاکره و اتکا به علم و دانش، شهامت، اعتماد به نفس بالا و توکل به خدا، دستاورد بزرگی را برای کشور رقم زدند.

رییس‌جمهور همچنین تاکید کرد که حمایت‌ها و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی از تیم مذاکره کننده هسته ای، سرمایه برای موفقیت بود و موجب گردید تا مذاکره کنندگان با قدرت بیشتری پای میز مذاکره از حقوق ملت بزرگ دفاع کنند.

پیش از سخنان رییس جمهور، محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، علی اکبر صالحی معاون رییس جمهوری و رییس سازمان انرژی اتمی و سید عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و عضو ارشد تیم هسته ای ایران سخنرانی کردند.

در این سخنان باردیگر تاکید شد که حمایت ها، تشویق ها و راهنمایی‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی از تیم مذاکره‌کننده به همراه پشتیبانی مردم، نقش اصلی در پیشبرد و موفقیت مذاکرات داشت.

نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهوری با اشاره به دستاورهای هسته ای ، فنی ، سیاسی و اقتصادی این مذاکرات، گفت: دستاورد اصلی این مذاکرات و موفقیت آن، این موضوع بود که نشان داد می توان با رویکرد اعتدالی نشات گرفته از فرهنگ اسلامی، ایرانی و تشیع ، طرف مقابل را ناگزیر کرد که در مقابل موضع حق، سرفرود آورد.

ظریف وزیر امور خارجه نیز در این نشست با قدردانی از نقش ممتاز رهبر معظم انقلاب اسلامی در هدایت مذاکرات در مسیر درست و تأمین منافع ملی، تصریح کرد: صبر، ریزبینی و دقت ، آینده نگری و کلان نگری رییس جمهوری زمینه‌ساز پیشرفت‌های راهبردی در این حوزه بود.

صالحی رییس سازمان انرژی اتمی نیز با سپاسگزاری از رهبر معظم انقلاب اسلامی بخاطر هدایتگری‌ها و حمایت‌ها از تیم مذاکره‌کننده، خطاب به دکتر روحانی گفت: عقلانیت، حکمت، شجاعت و مسوولیت‌پذیری رییس‌ جمهوری ما را تا بالاترین مراحل مذاکرات پیش برد.

وی با ستایش از جدیت و توانمندی اعضای تیم هسته ای گفت: انتخاب تیم خوب و انسانهای شایسته باعث شد تا این پرونده به خوبی و شایستگی به مقصد برسد.

عراقچی نیز در این نشست اشاره کرد که تیم هسته ای یک تیم یکدست و بدون حاشیه بود و همه صادقانه ، خالصانه و روان کار کردند و موفق شدند نقش هایی که به آنان واگذار شده بود را به خوبی ایفا کنند.

رییس جمهور به پاس قدردانی از زحمات اعضای تیم هسته ای، هدایایی معنوی را به آنان اهدا کرد و در پایان نیز اعضای تیم هسته ای و خانواده ای آنان با روحانی عکس جمعی گرفتند.