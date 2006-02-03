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۱۴ بهمن ۱۳۸۴، ۱۶:۰۱

هفته بيست و يكم رقابت هاي ليگ برتر ؛

تساوي دو تيم پرسپوليس و فولادخوزستان در نيمه اول

تساوي دو تيم پرسپوليس و فولادخوزستان در نيمه اول

نيمه اول ديدار دو تيم پرسپوليس و فولاد خوزستان در چارچوب هفته بيست و يكم رقابت هاي ليگ برتر با نتيجه تساوي يك بر يك به پايان رسيد.

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم فوتبال پرسپوليس در حالي پا به اين ديدار گذاشت كه پيش از اين عنوان شده بود پروين به دليل اظهارات اخير آري هان بر روي نيمكت اين تيم نخواهد نشست اما سرمربي سرخپوشان در اين ديدار بر روي نيمكت حضور داشت. پرسپوليس از همان دقايق نخست ابتكارعمل را به دست گرفت اما فولادي ها هم با تك مهاجم عراقي خود به ضدحمله چشم داشتند.

فولادي ها در دقيقه پنج چيزي نمانده بود كه به گل دست پيدا كنند اما كريمي با خروج به موقع خود مانع از گلزني عماد رضا شد. پرسپوليس با گذشت زمان رفته رفته بر ميزان حملات خود افزود تا اينكه در دقيقه 31 چيزي نمانده بود ضربه سر انتظاري به گل تبديل شود كه از كنار دروازه به بيرون رفت.

حملات پرسپوليس سرانجام نتيجه داد و اين تيم در دقيقه 37 از روي نفوذ انتظاري صاحب يك ضربه پنالتي شد و انصاريان آن را به گل تبديل كرد. پس از اين گل فولادي ها جلو كشيدند و در دقيقه 45 با يك پاسكاري زيبا ، عماد رضا را در موقعيت گلزني قرار دادند و او با پاي چپ، دروازه تيم ميزبان را گشود.

نيمه اول با نتيجه تساوي يك بر يك به پايان رسيد.

کد مطلب 286419

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