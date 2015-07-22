لزوم تقویت روحیه وحدت ملی برای مبارزه با داعش در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، بان کی مون در گزارشی که روز چهارشنبه تحت عنوان «عقب گردی که عراق در زمینه مبارزه با تروریسم بعد از سلطه داعش بر الرمادی داشته است»، به اعضای شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد، اظهار داشت: داعش همچنان با شکست فاصله دارد.

وی از دولت عراق گسترش حمایت های مالی و نظامی از نهادهای محلی به منظور مشارکت بیشتر در بازپس گیری خاک این کشور از گروهک داعش را خواستار شد. دبیر کل سازمان ملل متحد با تاکید بر اهمیت تشدید حملات دولت عراق علیه گروهک داعش و اعطای نقش بیشتر به نیروهای مردمی عراق و داوطلبان اهل سنت، گفت: همه این نیروها باید تحت نظارت و کنترل دولت فعالیت کنند.

گزارش بان کی مون بر تعهد دولت عراق برای ایجاد راه های جایگزین جهت تقویت گفتگوی سیاسی و آشتی ملی تاکید کرد و افزود: تقویت روحیه وحدت ملی یکی از کارآمدترین راه ها در مبارزه با ایدئولوژی افراطی گری و خشونت در عراق است.

این مقام سازمان ملل از رهبران سیاسی عراق خواست به روند آشتی ملی که از حمایت های سیاسی و اجتماعی گسترده برخوردار باشد، سرعت بخشیده و توافق ملی سیاسی را در اسرع وقت اجرا کنند. وی همچنین دولت عراق و دولت اقلیم کردستان را به پایبندی به توافق نفتی حاصل شده در دسامبر ۲۰۱۴ و تقسیم درآمدها قراخواند.

دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین در مورد وخامت اوضاع انسانی در عراق گفت: پیامدهای انسانی درگیری های فعلی در عراق بسیار سنگین و فراتر از توان دولت است و نیاز فوری به کمک های مستمر جامعه بین الملل دارد. وی با اشاره به اینکه ۲۵ درصد از شهروندان عراقی نیاز به کمک های انسانی دارند، افزود: این مسئله یکی از پیچیده ترین حالت های فوق العاده انسانی درجهان است.