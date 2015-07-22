حملات هوایی تاثیر ی نداشته است/ یک سوم عراق تحت کنترل داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، «یان کوبیچ» عنوان کرد به رغم تلاش های نیروهای امنیتی، نیروهای داوطلب و ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا، هنوز یک سوم از خاک عراق تحت کنترل تروریست های داعش قرار دارد.

وی در گزارش سه ماهه خود به شورای امنیت سازمان ملل گفت: طی این مدت عملیات نیروهای امنیتی و داوطلب عراق و ائتلاف بین الملی تأثیر چندانی در تغییر شرایط موجود نداشته است. کوبیچ یادآور شد: در حال حاضر نیروهای دولتی عراق وارد عملیات گسترده ای برای آزادسازی استان الانبار و بیرون راندن تروریست های داعش شده اند.

فرستاده سازمان ملل به عراق اعلام کرد: عملیات نظامی و تروریستی طی سه ماه گذشته باعث کشته شدن دست کم ۱۲۰۰ نفر و زخمی شدن ۲ هزار نفر دیگر شده است. وی افزود: هیئت سازمان ملل برای کمک به عراق به صورت منظم گزارش هایی را از جنایت های مختلف تروریست ها از جمله حمله به تأسیسات مدنی، اعدام، بازداشت های غیر قانونی، تجاوز و استفاده نظامی از کودکان تهیه می کند.

کوبیچ با تاکید بر اینکه هماهنگی میان دولت عراق و مسئولان اقلیم کردستان عاملی حیاتی برای مبارزه با گروهک داعش و رسیدن به توافق سیاسی جامع به منظور برقراری آشتی میان طرف ها به شمار می رود، افزود: در مورد توزیع درآمدهای نفتی میان بغداد و اربیل اختلافاتی وجود دارد.

وی ضمن ابراز نگرانی نسبت به تبعات توقف برنامه های انسانی سازمان ملل در عراق به خاطر کمبود منابع مالی، گفت: ما از اینکه برخی گروه ها و خانواده ها به خاطر کمبود منابع مالی سازمان ملل، مجبور می شوند از گروهک داعش طلب کمک کنند، بسیار نگرانیم.

کوبیچ تصریح کرد: جامعه بین الملل باید برای کمک به خانواده های نیازمند عراقی وارد عمل شود؛ چرا که تداوم شرایط فعلی باعث تعطیلی ۸۰ موسسه پزشکی در عراق طی هفته های آینده و کاهش سهم کمک های غذایی سازمان ملل خواهد شد.

فرستاده سازمان ملل به عراق یادآور شد: طبق اطلاعات سازمان ملل ۸.۲ میلیون نفر از شهروندان عراق نیاز به کمک های فوری انسانی دارند و حدود سه میلیون آواره داخلی نیز در این کشور وجود دارد. وی پیش بینی کرد اگر شرایط تغییر نکند حدود سه میلیون عراقی مبجور به ترک منازل خود طی ماه های آینده شوند.