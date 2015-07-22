اوباما از مذاکرات صلح با طالبان پشتیبانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد که باراک اوباما با محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله درباره راه های تقویت نیروهای افغان گفتگو کرده است.

وی همچنین در این گفتگوی تلفنی حمایت خود را از مذاکرات آغاز شده صلح بین دولت افغانستان و گروه طالبان اعلام کرده است. رییس جمهور آمریکا در این گفتگو ها، عملکرد اخیر نیروهای نظامی و امنیتی افغان را در فصل کنونی درگیری ها ستایش کرده است.

کاخ سفید جزییات بیشتری از این گفتگوهای تلفنی منتشر نکرده است. «اشرف غنی» اخیرا گفته است: برای اینکه با طالبان به توافق برسیم باید مسیر طولانی را طی کنیم و همچنین عزم و اراده ای قوی داشته باشیم.

به گفته وی کابل در ۸ ماه گذشته توانسته اجماع جهانی را به دست بیاورد و دستاوردهای مثبتی داشته باشد. گفته می شود دور بعدی مذاکره دولت افغانستان و طالبان یک هفته دیگر برگزار خواهد شد.