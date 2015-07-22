اقدامات ناشی از توافق هسته ای ریاض به زیان تل آویو خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری عربی ۲۱، تحلیلگران صهیونیست گفتند به رغم اشتراک ظاهری در منافع میان عربستان و اسرائیل پیرامون مقابله با برنامه هسته ای ایران، اجرایی شدن توافق هسته ای، عربستان را به سمت اقداماتی که به طور کلی با منافع تل آویو در تعارض است، سوق خواهد داد.

«میخال یعاری» کارشناس امور عربستان گفت: عربستان اولین کشوری است که در منطقه بعد از توافق هسته ای ایران، وارد مسابقه تسلیحاتی اتمی خواهد شد که به گفته او این امر ممکن است در سایه شراکت احتمالی میان واشنگتن و تهران، رژیم حاکم در ریاض را در معرض تهدید قرار دهد.

یعاری در مقاله ای که روزنامه «اسرائیل امروز» منتشر کرد، احتمال بهبود روابط میان تل آویو و ریاض را بعد از توافق هسته ای ایران بعید دانست و گفت: منافع استراتژیک، عربستان را به سمت اقداماتی که برای اسرائیل تهدید به شمار می رود، سوق خواهد داد.

از سوی دیگر «آلون بن داوید» تحلیلگر مسائل نظامی صهیونیست گفت: عربستان ایران را تهدیدی بسیار بزرگتر از داعش می بیند؛ چرا که تهران می تواند باعث ایجاد تحولات ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک بزرگ شود.

وی در مقاله ای که روزنامه صهیونیستی «معاریو» منتشر کرد، نوشت: به احتمال فراوان عربستان اولین کشوری خواهد بود که به سمت دستیابی به سلاح هسته ای خواهد رفت.

اخیرا نیز مجله «مباط عال» که توسط «مرکز پژوهش های امنیت ملی» رژیم صهیونیستی منتشر می شود، هشدار داده است که اسرائیل نمی تواند حرکت ریاض به سمت دستیابی به سلاح هسته ای را به خاطر محوریت عربستان در جهان اسلام و نیاز غرب به منابع انرژی این کشور متوقف کند.

همچنین منابع نظامی رژیم صهیونیستی اعلام کردند که نزدیکی عربستان و جنبش حماس در راستای منافع اسرائیل نیست. رادیو رژیم صهیونیستی اعلام کرد: نیاز عربستان به جنبش های اسلامی سنی معتدل باعث شده است این کشور سیاست خود را در قبال جماعت اخوان المسلمین و شاخه های آن در منطقه تغییر دهد.

منابع نظامی اسرائیل افزودند: نزدیکی میان عربستان و اخوان المسلیمن باعث از بین رفتن معادلات فعلی قدرت در منطقه شده و باعث کاستن از حاشیه مانور موجود میان همپیمانان تل آویو در قاهره و امان می شود.