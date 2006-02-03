ملت ايران بايد به دانش انرژي هسته اي دست يابد

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، آيت الله اميني در نماز جمعه اين هفته قم با انتقاد به عزاداري ها گفت: مداحان با دروغ و وعده هاي بي مورد مردم را اميدوار نكنند.

وي افزود: اگر مداح دروغ بگويد نشانه اين است كه انحراف در عاشورا به وجود آمده است. مداحان بايد با سخنان خود مردم را با اهداف شوم سردمداران ظلم و ستم آشنا كنند.

امام جمعه موقت شهر قم پيروزي انقلاب اسلامي ايران را از وجود مجالس عزاداري امام حسين (ع) دانست و گفت: پيروزي انقلاب اسلامي ايران از وجود مجالس عزاداري امام حسين (ع) بود. مجالس امروز عزاداري با عزاداري هاي زمان هاي انقلاب متفاوت شده كه بايد بر طرف شود.

آيت الله اميني با اشاره به پيروزي مردم ايران در انقلاب اسلامي افزود: ملت ايران با سلاح ايمان، مقاومت رهبري امام خميني، ايثارو فداكاري به پيروزي رسيدند.

وي در پايان با اشاره به مسئله هسته اي ايران اظهار داشت: دانش انرژي هسته اي كم ارزش نيست و بايد ايران به اين دانش و انرژي صلح آميز دست پيدا كند.

در پايان نماز جمعه، هزاران نفر از مردم قم بر عليه اهانت روزنامه دانماركي به پيامبر اسلام (ص) راهپيمايي كردند و بيانيه اي در پايان راهپيمايي خوانده شد.