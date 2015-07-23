روزنامه اعتماد نوشت: محسن فضلي جوان ۳۴ سالهاي كه نامش در يكي از قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل نيز آمده، كسي است كه از سال پيش هدف پنتاگون بوده است. اكنون وزارت دفاع امريكا از شكار اين هدف خبر ميدهد و ميگويد اين رهبر باتجربه شبكه القاعده توسط جنگندههاي امريكا در سوريه كشته شده است. قبلا ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ بود كه منابع امريكايي از به تور انداختن اين سركرده القاعده خبر داده بودند. پنتاگون اكنون مدعي است محسن فضلي، رهبر گروه تروريستي خراسان روز هشتم جولاي (۱۷ تير) هنگامي كه سوار بر خودرو در نزديكي شهر سرمدا در شمال سوريه در حال حركت بوده، هدف حمله هوايي جنگندههاي ارتش امريكا قرار گرفته و كشته شده است.
محسن فضلي كيست؟
او را بايد ميراث اسامه بنلادن براي القاعده دانست. ميان تروريستهاي القاعده از فضلي با عناويني چون «ابوعثامه كويتي» و «ابوعثامه جراوي» نيز ياد ميشد. گفته ميشود متولد۲۴ آوريل ۱۹۸۱ در كويت است. نكته جالب توجه در زندگي فضلي گزارش وزارت خارجه امريكا است كه ميگويد محسن فضلي به بنلادن نزديك بود و جزو اندك كساني بود كه پيش از يازده سپتامبر از آن طرح باخبر بود. در واقع فضلي زماني كه چيزي حدود ۲۰ سال داشته، به محرم اسرار سركرده اسرارآميز القاعده تبديل شده بود. به نوشته نيويورك تايمز، آژانسهاي اطلاعاتي امريكا از حدود يك دهه پيش محسن فضلي را كه شهروند كويت است زيرنظر داشتهاند. به گزارش وزارت خارجه امريكا، فضلي با يك فرد ثروتمند كويتي كه از تامينكنندگان مالي تروريستهاست همكاري ميكرده تا اينكه آن فرد در پي اعلام پاداش هفت ميليون دلاري براي دستگيري او، بازداشت شد.
بر اساس گزارشها جرج بوش، رييسجمهوري سابق امريكا هم در سال ۲۰۰۵ در يكي از سخنرانيهاي خود به نام محسن فضلي اشاره كرده بود. به گفته جرج بوش، محسن فضلي به تروريستهايي كه در سال ۲۰۰۲ يك نفتكش فرانسوي را در نزديكي ساحل يمن منفجر كردند كمك كرده بود. آن انفجار يك كشته برجاي گذاشت و وسعت زيادي از ساحل را با نشت ۵۰هزار بشكه نفت آلوده كرد. وي همچنين سابقه جنگ عليه نيروهاي روس در چچن و براي القاعده درافغانستان را هم در پروندهاش دارد. عربستان نيز در سال ۲۰۰۵ فضلي را در فهرست تروريستهاي تحت تعقيب خود قرار داد چرا كه با چند مورد حملات القاعده در عربستان ارتباط داشت. به همين دلايل شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز در سال ۲۰۰۵ فضلي را به اتهام دست داشتن در برنامهريزي، سازماندهي و تامين هزينههاي مالي حملات القاعده تحت تحريم قرار داد.
اما اين فشارها محدوديتي براي رفتارهاي تروريستي فضلي ايجاد نكرد. در سال ۲۰۱۲ امريكا فضلي را به خاطر انتقال شبه نظاميان و منابع مالي از طريق تركيه و براي حمايت از شبه نظاميان در سوريه متهم كرد. سال گذشته بود كه ديلي ميل گزارش داد جيمز كومي، رييس اداره تحقيقات فدرال امريكا هشدار داده است كه گروه تروريستي خراسان به رهبري فضلي به احتمال زياد خيلي زود به منافع امريكا حمله ميكند. كومي آن زمان هشدار داد گروه خراسان «تمايل به ويران كردن» دارد و به نظر ميرسد در تلاش براي حمله مستقيم به منافع امريكا و متحدان آن است.
خراسان نام اسرارآميز
همزمان با خبر تاييد مرگ محسن فضلي شايان توجه است، سال گذشته امريكا از تشكيل يك گروه تروريستي زيرزميني با نام «خراسان» به عنوان گروهي بسيار خطرناكتر از داعش خبر داد و بدينترتيب خراسان در يك سال اخير به كلمهاي مرموز در رسانههاي جهان تبديل شد. تاكنون اطلاعات ذيل درباره تركيب اعضا و اهداف و روشها و توانمندي اين گروه در برخي منابع منتشر شده است:
۱- تركيب اعضاي اين گروه چند مليتي است. بيشتر اعضاي اين گروه از كشورهاي افغانستان، پاكستان، يمن، سوريه و برخي كشورهاي اروپايي هستند.
۲- از نظر تشكيلاتي اين گروه زير مجموعه القاعده بوده و با گروه نصرت در سوريه ارتباط دارد. طبق برآورد سرويسهاي مخفي امريكا، اعضاي گروه «خراسان» از در هم ريختگي اوضاع سوريه از سال ۲۰۱۱ به بعد، استفاده كرده و از افغانستان، پاكستان به شمال اين كشور رفتهاند تا از آنجا بدون هيچ مزاحمتي به طراحي سوءقصدهاي خود بپردازند.
۳- دستور كار اصلي اين گروه هدايت و اجراي عمليات خرابكاري در كشورهاي اروپايي است. براساس برآوردهاي دستگاههاي جاسوسي سري امريكا، افراد مسلح وابسته به خراسان براي آزمايش راههاي جديد انتقال مواد منفجره از گيت فرودگاهها با سازندگان بمب شاخه القاعده در يمن همكاري ميكنند.
۴- برآوردهاي اطلاعاتي غربي نشان ميدهد كه اين گروه توانمنديهاي خاصتري نسبت به گروههاي مشابه خود دارد. اين گروه توانايي انتقال مواد منفجره با ابعاد سنگينتر و پيچيدهتر به اروپا را داراست.
۵- اين گروه شبكهاي از گروههاي شهروندان با ويزاي امريكايي را در اختيار دارد كه ميتوانند با حساسيت كمتري به هواپيماهاي امريكايي دسترسي داشته باشند.
در همين حال تحليلگران امنيتي امريكا اذعان دارند كه آغاز حمله امريكا و متحدانش به مواضع تروريستها در سوريه، موجب شد روند تشكيل گروههاي تروريستي چون خراسان صعودي شود. ارتش امريكا اعلام كرده هواپيماهاي جنگي اين كشور در كنار حملههاي خود به مواضع داعش در سوريه، حملات جداگانهاي نيز به اين گروه انجام ميدهد. بر اساس گزارشها با همكاري امريكا و برخي نهادهاي اطلاعاتي منطقه، فهرستي با نام ۱۴ تن از اعضاي هسته موسوم به «هسته گرگ» وابسته به القاعده در ميان آوارها پيدا شده كه اين فهرست به اعضاي گروه خراسان تعلق دارد. در اين ليست نام سركردههاي زبده القاعده از جمله چهار شهروند تركيه، دو مصري، دو يمني، دو تونسي، يك فلسطيني، يك صرب و يك نفر ديگر از قفقاز آمده است و احتمال داده ميشود كه اين افراد شكارهاي آينده حملات هوايي جنگندههاي ايالات متحده باشند.
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