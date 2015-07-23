عزل و نصب های جناحی آفت مدیریت است/باید نظر مخالف را تحمل کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی شامگاه چهارشنبه در صحن حرم رضوی مشهد مقدس با تاکید بر بهره گیری از تمامی سلایق و اندیشه ها برای اداره کشور بیان کرد: بنده با عزل و نصب‌های جناحی در تمام دولت‌های بعد از انقلاب مخالف بودم و اعتقاد دارم این موضوع یکی از آفت های مدیریت است.

وی با بیان اینکه نگاه جناحی موجب شده تا در برخی از دولت ها انتصاب ها به جای گزینه لیاقت بر اساس سلیقه صورت بگیرد بیان کرد: نباید اختلاف سلیقه را به چشم یک تهدید نگاه کرد بلکه این اختلاف یک فرصت است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به دوران رژیم ستمشاهی بیان کرد: نسل قبل از انقلاب به خاطر دارد که هیچ شخصی اجازه سخن گفتن و اظهار نظر نداشت و مردم در فضایی خفقان آور و در زیر فشار های رژیم پهلوی بودند.

وی ادامه داد: خوشبختانه به برکت پیروزی انقلاب اسلامی فضای خفقان برچیده شد و سلیقه های مختلفی در کشور پدیدار شد.

خاتمی با اشاره به این موضوع که تا قبل از انقلاب واژه ها و اصطلاحات امروزی مانند اصولگرا و یا اصلاح طلب وجود نداشت و شنیده نمی شد افزود: به برکت انقلاب این موضوعات با این استدلال که اختلاف سلیقه‌ها لازمه آزادی یک جامعه است نمایان شد.

وی با بیان اینکه اختلاف سلیقه نباید منجر به تفرقه و دو دستگی شود افزود: میان اختلاف سلیقه و تفرقه فاصله بسیاری است چون تفرقه جامعه را به تباهی می کشاند.

امام جمعه موقت تهران در این رابطه گفت: به طور مثال برای حضور در نماز جمعه نمازگزاران به اشکال و با وسیله های متفاوتی ممکن است در نماز جمعه حاضر شوند که این موضوع ناشی از اختلاف سلیقه است اما هدف همگی آنها یکی است.

وی افزود: تفرقه این است که همزمان با نماز جمعه فردی بیاید نماز جماعت راه بیندازد.

اصولگرایی و اصلاح طلبی تنها در چارچوب ولایت فقیه

آیت الله خاتمی همچنین با بیان اینکه اصلاح طلبی را مترادف فتنه نمی دانیم ابراز کرد: اصولگرایی و اصلاح طلبی باید در چار چوب ولایت باشد.

وی اظهار داشت: بنده معتقدم در اداره کشور تمام سلایق باید وجود داشته باشد چون اگر یک سلیقه از سلایق سیاسی بخواهد فقط سخن بگوید آنوقت نامش را باید دیکتاتوری گذاشت.

وی با تاکید بر این موضوع که نباید از مقدسات استفاده ابزاری شود ادامه داد: به طور مثال نباید به این گونه باشد که یک روزنامه بگوید کاسبان تحریم و روزنامه دیگر آنان را کاسبان صلح بداند.

وی ادامه داد: خودشیفتگی در مدیریت اختلاف سلیقه ها جایز نیست و هیچ سلیقه ای نباید بگوید من حق محض هستم و سلیقه دیگر باطل محض است.

خاتمی بیان کرد: هیچ فردی در این اختلاف سلایق نمی‌تواند بگوید من حق محض هستم و برای تحقق این موضوع باید نظر مخالف را تحمل کنیم و با آرامش بشنویم و با آرامش نیز پاسخ دهیم.

نویسندگان بی تقوا مصیبت جامعه امروزی

امام جمعه موقت تهران همچنین در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: امروز تعدادی از نویسندگان و سایت های خبری که ظاهرا از تقوا بویی نبرده و با آن خداحافظی کرده اند به مصیبت جامعه تبدیل شدند.

وی با تاکید بر اینکه هر حرف و خبری را قبل از تایید صحت و منافع عمومی نباید منتشر کرد افزود: هر سخنی که نقل می شود نباید در فضای مجازی نشر داد و موجب تشویش اذهان عمومی شد.

وی خطاب به نمازگزاران با بیان اینکه نباید سخنی را بدون تحقیق پذیرفت و در مقابل هر سخنی که می‌شنویم باید در کنارش یک علامت سوال بگذاریم ادامه داد: ما امروز از دست این نویسندگان، وبلاگ‌نویسان و مدیران برخی از سایت های اطلاع رسانی که با تقوا خداحافظی کردند و هر حرف بی‌ربطی را بارگذاری می‌کنند مصیبت داریم.