طرح غنی سازی اوقات فراغت در بهشهر کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد محمد بابايی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهر صبح پنجشنبه در آيين افتتاح طرح اوقات فراغت در اداره تبليغات اسلامی بهشهر اظهار داشت: مجموعه برنامه های اوقات فراغت اداره تبلیغات اسلامی در قالب بوستان های معرفت برای گروه سنی ۷ تا ۱۵ سال و هسته های فرهنگی جوان برای گروه سنی ۱۵ تا ۲۵ سال تدارک دیده شده است که همه ساله درطول تابستان برگزار می شود.

وی افزود: میانگین تعداد شرکت کنندگان در این کلاس ها و حلقه های فرهنگی ۲۵ نفر است که عمده فعالیت ها در بوستان های معرفت و هسته های فرهنگی جوان در حیطه های آموزشی و قرآنی صورت می گیرد که اميدواريم برگزاری اين کلاس ها فرصتی مناسب برای افزايش بصيرت دينی در جامعه باشد.

امام جمعه بهشهر نيز در اين مراسم با اشاره به بهره گيری درست از اواقات فراغت گفت: اين زمان، زمان مناسبی برای بهره گيری درست از علوم دينی و معارف اسلامی و مسائل مختلف اجتماعی است که نباید اين فرصت از دست برود.

حجت الاسلام سيد عربعلی جباری با تاکيد بر اينکه هدف و برنامه ريزی در زندگي انسان بسيار مهم است، اظهار داشت: انسان بدون هدف، دچار سرگردانی می شود و امور زندگی از دستش خارج می شود.

وی ایام جوانی را بهترین ایام عمر انسان برشمرد که اگر انسان با تأسی به قرآن کریم، احادیث ائمه معصومین (ع) و سیره عملی علما در آن قدم بگذارد هرگز حسرت گذشته را نخواهد خورد و فرصت بی نظیر و تکرار نشدنی جوانی را از دست نخواهد داد.

امام جمعه بهشهر گفت: اوقات فراغت دانش آموزان مهمترین زمان برای اجرای برنامه های مختلف دینی مذهبی برای رشد و کمال است که بايد در کيفی سازی برنامه ها، توجه ويژه اعمال شود.

حجت الاسلام جباری گفت: مسئولان باید با افزایش امکانات در طرح اوقات فراغت، مسائل دینی و اعتقادی را در بین جوانان و نوجوانان رشد وتوسعه دهند.