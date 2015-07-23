طرح تقویت مبانی اعتقادی باحضور اندیشمندان مطرح کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام شامگاه چهارشنبه در شورای فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به برگزاری طرح تقویت مبانی اعتقادی برای سومین سال پیاپی در مرکز استان، اظهار داشت: این طرح برای بیست و یکمین دوره است که این طرح برگزار می شود.

وی عنوان کرد: حضور سخنران های و اندیشمندان بزرگ حوزه دین کشور در این طرح از نقاط قوت این طرح است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: این طرح کار فوق العاده فرهنگی مهمی است که آثار و برکات بسیاری در جامعه دارد و در مسیر شبه زدایی دینی در جامعه نقش مهمی ایفا می کند.

امام جمعه شهرکرد ادامه داد: این طرح با موضوع های مختلفی از جمله سبک زندگی اسلامی و... در سال های گذشته برگزار شده است که امسال محور سخنرانی های این طرح گفتمان جوانان هستند.

وی تاکید کرد: این طرح روز جمعه دوم مردادماه سالجاری افتتاح می شود و تا ۲۷ مردادماه ادامه خواهد داشت و اندیشمندان بزرگ کشور طبق برنامه ریزی به استان سفر می کنند و در بین مردم و فرهنگیان سخنرانی می کنند و به سئوالات شرعی و فرهنگی آنها پاسخ می دهند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد یادآور شد: همکاری و همیاری همه دستگاه ها برای برگزاری هرچه مطلوب این طرح در سطح استان ضروری است.

حجت الاسلام محمد علی نکونام در ادامه با اشاره به پایان ماه رمضان، عنوان کرد: ماه رمضان بهترین ماه خدا بود که امیدواریم همه از این ماه بیشترین بهره را گرفته باشند.

ارتقای سطح فرهنگی جامعه یکی از ضرورت های مهم به شمار می رود

استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست عنوان کرد: ارتقای سطح فرهنگی جامعه یکی از ضرورت های مهم به شمار می رود.

قاسم سلیمانی دشتکی بیان کرد: هم اکنون اقدامات فرهنگی خوبی در سطح استان در حال انجام است که نقش مهمی در تقویت فرهنگی دینی واجتماعی مردم خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به تخریب بقعه امامزاده حمزه علی در شهرستان بروجن، تاکید کرد: این اقدام کار اشتباهی بوده است و نباید مانند این اقدام دیگر انجام شود.

وی عنوان کرد: باید تلاش کنیم که از داشته های خود حفاظت کنیم و در راستای تقویت بنیه فرهنگ دینی و ارزشی جامعه کار کنیم.