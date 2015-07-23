فوتبال مازندران اسیر حاشیه شد/ شوک نساجی به ورزش استان

به گزارش خبرنگار مهر، انگار قرار نیست آب خوش از گلوی فوتبال مازندران پایین برود و این استان که بازیکنان زیادی برای فوتبال ملی ایران پرروش داده است، همچنان در آرزوی دستیابی به لیگ برتر باقی بماند.

در حال حاضر دو تیم خونه به خونه و نساجی به عنوان نمایندگان فوتبال مازندران در لیگ دسته یک هستند که شانسی برای حضور استان در سال آتی برای لیگ برتر به شمار می روند و درحالیکه تیم خونه به خونه مازندران با جذب اکبر میثاقیان به عنوان سرمربی و خریداری امتیاز یک تیم دسته اولی برای رقابتهای لیگ حاضر می شود، دیگر تیم دسته اولی مازندران، تمریناتش را از چند روز قبل متوقف کرده است.

با آنکه چند وقتی هوای باشگاه نساجی آفتابی بود و خبرهای خوبی از جذب بازيكنان درجه يك و مربی که شاگرد كارلوس كيروش است به گوش می رسد اما به یکباره توقف تمرینات، هواداران این تیم را شوکه کرده است

با آنکه چند وقتی هوای باشگاه نساجی آفتابی بود و خبرهای خوبی از جذب بازيكنان درجه يك و مربی که شاگرد كارلوس كيروش است به گوش می رسد اما به یکباره توقف تمرینات، هواداران این تیم را شوکه کرده است.

دو روز قبل بود که صادق درودگر مديرعامل باشگاه نساجی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر، از خداحافظی مهدی پرهام مالک تيم نساجی و توقف موقتی تمرينات اين تيم خبر داد و عنوان کرد: مهدی پرهام مالک باشگاه نساجی يكسری درخواست ها و انتظاراتی در قبال كارهای كه برای باشگاه نساجی انجام می دهد، داشت تا مسئولان آن را براورده کنند.

اما این گفته دروگر درحالی است که هادی حسینی یکی از نمایندگان مازندران در مجلس و سخنگوی فراکسیون ورزش در پیگیری خبرنگار مهر، تعطیلی تمرینات تیم نساجی مازندران را شایعه سازی می داند.

در همین رابطه، شماری از هواداران باشگاه نساجی نیز روز سه شنبه در استانداری مازندان حاضر و با معاون امور عمرانی استانداری مازندران دیدار می کنند.

علی نبيان معاون امور عمرانی استانداری مازندران درباره ديدار با هواداران نساجی می گوید: وقتی تعصب هواداران نساجی را ديدم به سراغ مديركل حفاظت از محيط زيست استان رفتم وخواستار حل شدن مشكل زمين ماهفروجك شده ام. همچنین به اقای پرهام مالک باشگاه نساجی ضمانت می دهم كه هفته آينده كارهای تحويل زمين نهايی می شود.

تاخیر در واگذاری زمین به نساجی

در عین حال فرشيد قديمی رئيس اداره ورزش وجوانان شهرستان قائمشهر در خصوص تيم فوتبال نساجی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمینی که قرار است به باشگاه نساجی واگذار شود، می گوید: این زمينی که قرار است در ماهفروجك به باشگاه نساجی بدهند، زمان واگذریش به تعويق افتاده است و بايد از ادارات مربوطه استعلام های لازم مصورت بگيرد.

وی با اشاره به گفته فرماندار قائمشهر مبنی بر اینکه برای انتقال زمين ماهفروجك به باشگاه نساجی هيچ مشكلی وجود ندارد، تصريح كرد: درودگر مدیرعامل باشگاه مدعی است كه آقای استاندار وعده پرداخت۵۰۰ ميليون تومان پول به باشگاه نساجی داده که هنوز محقق نشده است.

رئيس اداره ورزش وجوانان شهرستان قائمشهر خاطرنشان كرد: اگر استاندار قولی به باشگاه نساجي داده باشد به طور قطع عملی خواهد شد ولی بنده به عنوان رئيس دستگاه ورزش قائمشهر برای اولين بار است چنین وعده ای را می شنوم.

قديمی عنوان كرد: همچنین هيچ قولی از شورای اسلامی شهرو شهرداری قائمشهر در خصوص اختصاص يك درصد از درآمدهای شهرداری به باشگاه نساجی داده نشده است و فقط آقای حسينی نماينده قائمشهر در مجلس شورای اسلامی این موضوع را در جلسه پيشنهاد داده اند.

اين مسئول با تاكيد براينكه در آينده نزديك با مديران نساجی جلسه ای برگزار خواهيم كرد، بيان داشت:در آن جلسه تمامی مسائل مطرح می شود و اگر مديران باشگاه نساجی مازندران قصد تيم داری را دارند ديگر نبايد هر روز يك مسئله را بيان كنند.

اگر قصد داشتیم يك درصد از درآمد شهرداری قائمشهر را به بخش خصوصی بدهيم تا تيم را نگه دارد ما خودمان تيم را مديريت مي كنيم

مهدی ابراهيمی رئيس شورای اسلامی شهر قائمشهر نیز در گفتگو با خبرنگارمهر با بيان اينكه هيچگونه قولی به مديران باشگاه نساجی مبنی بر اختصاص يك درصد از درآمد شهرداری قائمشهر را نداده ايم، بيان داشت: اگر قصد داشتیم يك درصد از درآمد شهرداری قائمشهر را به بخش خصوصی بدهيم تا تيم را نگه دارد ما خودمان تيم را مديريت مي كنيم.

وی افزود: در يك جلسه يكی از عزيزان پيشنهاد كردند كه يك درصد از درآمد شهرداری به باشگاه اختصاص پيدا كند و این موضوع در حد پیشنهاد بوده است.

رئيس شورای اسلامی شهر قائمشهر خاطرنشان كرد: به مديران باشگاه نساجی گفتيم در اين شهر در هر مواردی بخواهيد سرمایه گذاری کنید، اعم از تجاری يا مسكونی شهرداری و شورای اسلامی شهر در بخش عوارض به شما تخفيفاتی خواهد داد.

كابوس ۲۱ ساله نساج ها برای رسیدن به لیگ برتر تمامی ندارد و انگار قرار نيست مازندران هم روزی در ليگ برتر فوتبال حرف هايی برای گفتن داشته باشد و اکنون سرمایه های ورزشی استان با برند تیمهای دیگر استانها پا به توپ می شوند.

آخرین خبرها از باشگاه نساجی مازندران حاکی از آنست که با توجه به قول و قرارهای انجام شده، تمرینات نساجی از ساعت ۱۸ پنجشنبه در ورزشگاه شهید وطنی از سر گرفته خواهد شد تا نساجی بیش از این از برنامه آماده سازی عقب نماند.