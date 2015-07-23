نخستین آزمایشگاه ایمنی زیستی کشور در زاهدان راه اندازی می شود

محمود رضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سیستان و بلوچستان ظرفیت های خوبی برای ارائه امکانات آزمایشگاهی موسسه ماریو فرانسه را دارد، لذا با هماهنگی سازمان جهانی بهداشت و با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به زودی اولین و مدرن ترین آزمایشگاه ایمنی زیستی ایران در شهر زاهدان راه اندازی می شود.

وی افزود: بیماریابی و اقدامات کنترلی مهاجرین با توجه به مرزی بودن این دیار امری ضروری است و باید به منظور جلوگیری از شیوع بیماری ها به صورت جدی پیگیری شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیان کرد: باید به گونه ای رفتار کرد تا دیگر شاهد تحمیل بیماری از آن سوی مرز به این استان نباشیم چرا که به گفته مقام عالی وزارت بهداشت تا به کی باید شاهد تحمیل بیماری از آن سوی مرز به مردمان سیستان و بلوچستان بود.

وی افزود: تا کی باید مردم سیستان و بلوچستان رنج سرخک، وبا و تب مالت را به سبب مرزی بودن تحمل کنند، مسئولان با هم افزائی بیشتر برای رفع این مشکل چاره اندیشی کنند.

میری اظهار داشت: باید طرح جامع برای مبارزه و پیشگیری از بیماری ها به صورت مشترک با کشورهای همسایه گذاشت و وزارت بهداشت نیز این موضوع را با جدیت از همسایه های جنوب شرقی طلب می کند.

بیماریابی مهاجران در سیستان و بلوچستان ضروری است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: بیماریابی و اقدامات کنترلی مهاجرین امری ضروری است و باید به منظور جلوگیری از شیوع بیماری ها به صورت جدی پیگیری شود.

وی یاد آور شد: یکی از مکان های جامع هدف این بیماریابی اردوگاه الغدیر زاهدان است، این اردوگاه به دلیل پذیرش اتباع خارجی و احتمال شیوع و بروز انواع بیماری های خطر ناک از جمله التور به شدت تحت نظارت و تدابیر ویژه تیم های بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان قرار دارد.

میری افزود: پس از غربالگری های لازم توسط تیم های بهداشتی، بیماران در صورت نیاز بستری و تحت درمان قرار گرفته و پس از بهبودی توسط نیروی انتظامی به کشور خود باز گردانده می شوند.

این مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: روزانه حدود ۶۰۰ نفر از مهاجرین افغانستان و پاکستان که به صورت غیر مجاز وارد خاک ایران شده اند از سراسر کشور جمع آوری و به منظور طرد از کشور، به صورت موقت در اردوگاه الغدیر زاهدان اسکان داده می شوند که این شرایط نگرانی های بهداشتی را دو چندان کرده است.

وی افزود: باتوجه به اینکه تقویت نظام مراقبت در پاکستان و افغانستان ضعیف است و احتمال بروز بیماری های واگیردار وجود دارد، ضروری است که متخصصان ایرانی با آموزش به دست اندر کاران نظام سلامت این دو کشور، به ارتقا نظام مراقبت و سلامت کمک کنند.

وی تاکید کرد: به روز بودن آزمایشگاه ها و آموزش مداوم نیروهای شاغل در این بخش، ضمن افزایش اطلاعات علمی آنان از جمله عوامل مهم در تشخیص سریع انواع بیماری ها است و به تقویت نظام مراقبت و در نهایت سلامت کمک می کند.

دکتر میری رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ضمن تقدیر از دکتر بنوا میریبل مدیر موسسه ماریو فرانسه و دکتر قانعی رئیس انستیتو پاستور ایران افزود: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در زمینه ایجاد آزمایشگاه ایمنی زیستی سطح دو کشور به منظور پاسخ به نیازهای بهداشتی استانی، ملی و منطقه ای در زاهدان آماده است.