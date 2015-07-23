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۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۲۳

دبیرطرح اوقات فراغت تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری:

۷۸ هسته فرهنگی جوان در چهارمحال و بختیاری تشکیل شد

۷۸ هسته فرهنگی جوان در چهارمحال و بختیاری تشکیل شد

شهرکرد - دبیر اجرایی طرح اوقات فراغت سازمان تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: در طرح اوقات فراغت تابستان ۷۸ هسته فرهنگی جوان و بوستان معرفت در چهارمحال و بختیاری تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری،حجت‌الاسلام حمید بهرامی گفت: ۳۹ مبلغ و مبلغه برای اجرای طرح تابستانی اوقات فراغت در طرح هسته های فرهنگی جوان و بوستان های معرفت مشارکت دارند.

وی با بیان اینکه هسته های فرهنگی جوان با حضور جوانان و بوستان های معرفت با حضور نوجوانان برپا می‌شود، گفت: این طرح از اول مرداد تا دهم شهریور به مدت ۴۰ روز برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه هر روحانی یک هسته فرهنگی جوان و یک بوستان معرفت را مدیریت می‌کند، گفت: حضور روحانیون دوره دیده از نقاط قوت این طرح است.

بهرامی افزود: برنامه های اوقات فراغت بر اساس تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه جوانان، گستره وسیع شبکه های اجتماعی در میان جوانان و پوشش فراگیر قلمرو جنگ نرم فرهنگی برنامه ریزی و اجرا می‌شود.

دبیر اجرایی اوقات فراغت تبلیغات اسلامی استان بیان کرد: منبع آموزشی این طرح کتاب «ره توشه» است که در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم تدوین شده است.

کد مطلب 2864332

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