همبازی شدن امی پولر و ایک بارینهولز در کمدی جدید یونیورسال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، در این کمدی که هنوز نامی برای آن تعیین نشده امی پولر نقش یک مربی بسکتبال را بازی می‌کند که به لیگ حرفه ای بسکتبال NBA دعوت می شود وباید تلاش کند تیم اول گروه شود.

تهیه کنندگان این کمدی بروک پوش، بارینهولز و استاسن هستند. بارینهولز و پولر اولین بار در فیلم «خواهران» که قرار است ۲۵ دسامبر اکران شود هم بازی بودندکه در آن بارینهولز نقش یک کمدین عاشق پیشه را بازی کرده است.

پولر در انیمیشن پرطرفدار «درون بیرون» به جای شخصیت «جوی» صحبت می کند. قرار است پاییز امسال پولر در کمدی دیگری به نام «خانه» محصول کمپانی نیولاین مقابل ویل فررل بازی کند.

پیش از این بارینهولز و استاسن در نگارش فیلمنامه کمدی «اطلاعات مرکزی» با هم همکاری کرده اند. داونی جانسون و کوین هارت از ستارگان این فیلم هستند که در حال حاضر در بوستون در حال تولید است. این دو نویسنده در «پروژه میندی» که در آن بارینهولز مقابل میندی کالینگ بازی می‌کند نیز مشارکت داشتند.