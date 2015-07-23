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۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۰۶

رقابت سینمای ترکیه در فستیوال سارایوو

رقابت سینمای ترکیه در فستیوال سارایوو

سینمای ترکیه در جشنواره فیلم «سارایوو» که در ماه آگوست برگزار می شود حضور پررنگ دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو و تلویزیون ترکیه، در فستیوال فیلم امسال سارایوو که با هدف پاک کردن تاثیرات جنگ بوسنی و تبدیل مجدد سارایوو به مرکز فرهنگ و هنر برگزار می شود، فیلم های ترکیه ای به نمایش درخواهد آمد. 

بیست و یکمین دوره از این فستیوال در روزهای بین ۱۴ الی ۲۲ آگوست برگزار خواهد شد.

در چهارچوب این فستیوال چندین فیلم از ۲۰ کشور مختلف اکران خواهد شد.

در بخش بهترین فیلم این فستیوال فیلم های «Dolanma» به کارگردانی تونچ داوود، «Mustang» به کارگردانی دنیز گامزه ارگوون و در بخش فیلم های کوتاه نیز فیلم های «Çevirmen» اثر امره کایاش و «Salı» اثر ضیاء دمیرل به رقابت خواهند پرداخت. 

کد مطلب 2864360

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