دنياي استكبار بداند دوران جنگ مذهب عليه مذهب و اهانت و تعرض به مقدسات مسلمانان به سر آمده است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، نمازگزاران از جايگاه برگزاري نماز جمعه به سمت ميدان انقلاب حركت و با سردادن شعارهايي اين اقدام روزنامه ‌هاي غربي را در اهانت به پيامبر اسلام محكوم كردند.

حدود 80 خبرنگار داخلي و خارجي براي پوشش اين راهپيمايي در محل حضور داشتند. راهپيمايان پرچم دانمارك را كه اين اقدام براي اولين بار از سوي نشريه اي در اين كشور صورت گرفت ، آتش زدند.

راهپيمايان در اين مراسم بيانيه اي را قرائت كردند كه به شرح ذيل است:

بسم ‌الله الرحمن الرحيم

استكبار جهاني كه در لواي آزادي و دموكراسي به غارت، ناامني، تجاوز و چپاول ديگر كشورها به ويژه سرزمين‌هاي اسلامي پرداخته است، بار ديگر بدين بهانه و از طريق روزنامه‌ نگاري وابسته و مزدور در يك نشريه دانماركي و سپس در كشور سوئد و نروژ با چاپ كاريكاتورهاي موهن به ساحت مقدس و انور خاتم ‌الانبياء حضرت محمد (ص) اهانت نمود.

اين گستاخي موجب خشم و خروش جهان بشريت به ويژه ميليون‌ها مسلمان در سراسر جهان گرديد و تظاهرات و اجتماعات گوناگوني در محكوميت اين اقدام شوم در جهان برپا شد. ملت مسلمان، انقلابي و غيرتمند ايران اسلامي به همراه مراجع عظام، روحانيان، دانشگاهيان و اقشار مختلف انزجار و برائت خود را از اين توطئه شرمگين استكبار اعلان نموده ‌اند و امروز در ايام ‌الله دهه فجر كه يادآور مجاهدات ملت سلحشور ايران با رهبري حضرت امام (ره) در سرنگوني رژيم 2500 ساله شاهنشاهي و استقرار جمهوري اسلامي است و نيز در ماه محرم الحرام و ايام حزن و سوگواري سالار شهيدان حضرت اباعبدالله الحسين (ع) كه درس مقاومت، جهاد، مبارزه با ظالمان و مستكبران را براي هميشه تاريخ به جهانيان داد، مردم ايران را با چشماني اشك‌ بار و قلب‌هايي غم بار در صفوف متحد و يكپارچه در سراسر ايران اسلامي به تظاهرات فراخوانده است. ما در اين اجتماعات و تظاهرات مردمي با نداي بلند به جهان اعلام مي‌كنيم كه:

1- استكبار بايد بداند كه دوران جنگ مذهب عليه مذهب و دوران اهانت و تعرض به مسلمانان قرنهاست مدفون گرديده و اهانت شرم ‌بار سلمان رشدي مرتد در ساليان قبل و واكنش مسلمانان بايد درس عبرتي براي استكبار شده باشد. جهان بداند كه ملت ايران اسلامي با اقتدا به رهبر فرزانه خود هرگونه توهين به ساحت مقدس پيامبر (ص) و مسلمانان را محكوم و براي مقابله با توطئه گران تا نثار خون و جان خود ايستاده است.

2- مسلمانان جهان و ملت ايران عذرخواهي نشريه و دولت دانمارك را كمترين اقدام براي جبران اين توهين بزرگ مي ‌دانند. مسببان و عوامل اين اهانت سخيف بايد به جرم توهين به آرمان‌ها و اعتقادات ميلياردها مسلمان در سراسر جهان محاكمه، و دولت‌هاي دانمارك، نروژ، سوئد نيز بايد به جبران عملي اين توهين بپردازد. در غير اين صورت تحريم كالاها و قطع روابط ديپلماتيك بايد در دستور كار كشورهاي اسلامي از جمله ايران قرار گيرد.

3- ما اعلام مي ‌كنيم كه پيروزي حماس در سرزمين‌هاي اشغالي، شكست‌هاي پي در پي رژيم اشغالگر قدس در عرصه‌هاي مختلف بين‌الملل، اعتراف به زبوني و ناتواني اشغالگران در عراق و افغانستان و موفقيت و پيروزي بزرگ ايران اسلامي در دستيابي به فناوري نوين هسته‌اي براي مصارف صلح آميز به عنوان عرصه‌هاي بزرگ موفقيت مسلمانان زنگ خطر را براي استكبار به صدا در آورده است و به لطف الهي در آينده نزديك، جهان شاهد هزيمت و نابودي اسراييل به عنوان نماد آپارتايد و تروريسم دولتي خواهد بود.

4- ما بار ديگر اعلام مي ‌كنيم كه انرژي هسته‌اي حق مسلم و انكارناپذير ملت ايران است و همانگونه كه مسوولان عالي‌رتبه كشور بارها و بارها اعلام كرده ‌اند با ايران اسلامي از زبان زور و تهديد سخن گفتن بيهوده است، كشورهاي غربي بايد حقوق مسلم ايران را محترم شمرده و از طريق مذاكره و گفتگو به حل پاره ‌اي از پرسش ‌ها بپردازند و به درستي بدانند كه ملت ايران با عزم و اراده ‌اي استوار از منافع ملي و مسوولان خدوم خود حمايت خواهد كرد.

5- ملت ايران در راهپيمايي 22 بهمن براي بيست و هفتمين بار، عزم، قدرت، صلابت، آمادگي، وحدت و اتحاد خود را به رخ جهانيان خواهد كشيد و در صفوف متحد و يكپارچه، اطاعت از رهبر فرزانه انقلاب اسلامي حضرت آيت ‌الله العظمي خامنه‌ اي (مدظله العالي) و تداوم آرمان‌ هاي انقلاب را فرياد خواهند زد.