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۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۲۲

عضو مجمع نمایندگان مازندران مطرح کرد:

انتقاد از کمبود امکانات لجستیکی برای مدیریت بحران در بابل

انتقاد از کمبود امکانات لجستیکی برای مدیریت بحران در بابل

بابل - عضو کمسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس، با اشاره به خسارت سیل اخیر به تاسیسات عمومی و کشاورزی شهرستان بابل از کمبود امکانات لجستیکی و پشتیبانی انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نیازآذری صبح پنجشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان بابل در بخشداری بندپی شرقی، با تاکید برضرورت پوشش لازم حمایتی ازمناطق سیل زده از وزارت کشور خواست در اولین فرصت نسبت به بهسازی تاسیسات خسارت دیده اعم از راه ها و پل های و سردهنه های کشاورزی اقدام عاجل انجام شود.

نیازآذری با انتقاد از کمبود امکانات لجستیکی شهرستان برای مدیریت بحران و کمک به اماکن آسیب دیده خاطرنشان کرد: دستگاه های کمک رسان از حداقل امکانات محروم هستند.

نماینده بابل از وزیر کشور خواست درتامین خسارت آسیب دیدگان سرعت عمل به خرج دهند.

عضو مجمع نمایندگان مازندران با بیان اینکه سیل اخیر ۱۵ میلیارد تومان خسارت به تاسیات عمومی و کشاورزان وارد کرده است، خواستار توجه ویژه برای رفع مشکلات شد.

در این جلسه مقرر شد هریک از دستگاه های اجرایی در اولین فرصت برای عادی سازی شرایط زندگی مردم کوشش کنند.

کد مطلب 2864375

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