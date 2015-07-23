نیروهای مسلح ایران مکتبی و مردمی هستند/ لزوم داشتن آینده نگری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا صفایی ظهر پنجشنبه در جمع کارکنان تیپ ۳۱۶ زرهی قهرمان همدان با تاکید براینکه نیروهای مسلح ایران مکتبی و مردمی هستند، عنوان کرد : برنامه‌های ویژه عقیدتی برای کارکنان این نیروها به صورت مستمر برگزار می‌شود.

وی با طرح این سئوال که آیا خوشبختی مربوط به مسائل دنیای است و یا مسائل معنوی اذعان داشت: انسان هم می‌تواند در دنیا خوشبخت باشد و هم در آخرت و هر دو را به دست بیاورد چراكه ائمه برای هدایت انسان‌ها آمده‌اند.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا ادامه داد: انسان باید دین خود را بشناسد و به وظایف خود آگاه باشد چراكه شناخت مقدمه عمل است و صرف شناخت عمل به آن محقق نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه انسان باید در مشکلات زندگی صبر پیشه کند، اذعان داشت: حوادث و بیماری‌ها در زندگی به سراغ انسان می‌آید و دنیا سرای گرفتاری است و گرفتاری‌ها در دنیا فراروی انسان است و دنیا با گرفتاری‌هایش عجین است.

حجت الاسلام صفایی افزود: در حال عصبانیت انسان باید خود را کنترل کند و عاقبت کار را در نظر بگیرد چراكه در برابر مسائل و گرفتاری‌های دنیا باید صبور بود و استقامت داشت چراكه با بی صبری کار به جلو نمی‌رود.

وی با اشاره به اینکه در زندگی ممکن است تقدیر فردی فقر باشد، بیان داشت: انسان باید در زندگی خود برنامه ریزی داشته و به اندازه توان درامدی خود توقع داشته باشد و از چشم و هم چشمی دوری کند و حسادت نورزد.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا با بيان اينكه در زندگی باید برنامه ریزی و تدبیر برای آینده داشت، گفت: تورم در کشور ایران به دلیل فرهنگ نادرست لجام گسیخته است.

حجت الاسلام صفایی با اشاره به اینکه انسان باید آینده نگری داشته باشد، اظهار داشت: خوشبختی در معرفت دین، صبور بودن در دنیا و تدبیر برای زندگی است.