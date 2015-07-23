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۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۱۸

حجت الاسلام صفایی:

نیروهای مسلح ایران مکتبی و مردمی هستند/ لزوم داشتن آینده نگری

نیروهای مسلح ایران مکتبی و مردمی هستند/ لزوم داشتن آینده نگری

همدان - رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا با اشاره به اينكه نیروهای مسلح ایران مکتبی و مردمی هستند بر لزوم داشتن آینده نگری در زندگی تاكيد كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا صفایی ظهر پنجشنبه در جمع کارکنان تیپ ۳۱۶ زرهی قهرمان همدان با تاکید براینکه نیروهای مسلح ایران مکتبی و مردمی هستند، عنوان کرد : برنامه‌های ویژه عقیدتی برای کارکنان این نیروها به صورت مستمر برگزار می‌شود.

وی با طرح این سئوال که آیا خوشبختی مربوط به مسائل دنیای است و یا مسائل معنوی اذعان داشت: انسان هم می‌تواند در دنیا خوشبخت باشد و هم در آخرت و هر دو را به دست بیاورد چراكه ائمه برای هدایت انسان‌ها آمده‌اند.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا ادامه داد: انسان باید دین خود را بشناسد و به وظایف خود آگاه باشد چراكه شناخت مقدمه عمل است و صرف شناخت عمل به آن محقق نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه انسان باید در مشکلات زندگی صبر پیشه کند، اذعان داشت: حوادث و بیماری‌ها در زندگی به سراغ انسان می‌آید و دنیا سرای گرفتاری است و گرفتاری‌ها در دنیا فراروی انسان است و دنیا با گرفتاری‌هایش عجین است.

حجت الاسلام صفایی افزود: در حال عصبانیت انسان باید خود را کنترل کند و عاقبت کار را در نظر بگیرد چراكه در برابر مسائل و گرفتاری‌های دنیا باید صبور بود و استقامت داشت چراكه با بی صبری کار به جلو نمی‌رود.

وی با اشاره به اینکه در زندگی ممکن است تقدیر فردی فقر باشد، بیان داشت: انسان باید در زندگی خود برنامه ریزی داشته و به اندازه  توان درامدی خود  توقع داشته باشد و از چشم و هم چشمی دوری کند و حسادت نورزد.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا با بيان اينكه در زندگی باید برنامه ریزی و تدبیر برای آینده داشت، گفت: تورم در کشور ایران به دلیل فرهنگ نادرست لجام گسیخته است.

حجت الاسلام صفایی با اشاره به اینکه انسان باید آینده نگری داشته باشد، اظهار داشت: خوشبختی در معرفت دین، صبور بودن در دنیا و تدبیر برای زندگی است.

کد مطلب 2864380

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