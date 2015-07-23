متین ورامین منحل نشده است/گلایه از عدم حمایت مسئولان ورامین

علیرضا فداکار در گفتگو با خبرنگار مهر به اتفاقات این روزهای ورزش ورامین و شایعه انحلال قهرمان والیبال آسیا پاسخ گفت و تأکید کرد که موسسه متین امسال قصد تیمداری را ندارد و سال آینده با قدرت به کار خود ادامه می دهد.

مدیر عامل تیم متین ورامین اظهار داشت: بر اساس تصمیم هیئت مدیره و مالک باشگاه، متین به موسسه ارتقا پیدا کرده به همین خاطر حوزه فعالیتش محدود به ورامین نیست و در سطح کشور فعال شده است.

وی ادامه داد: در نامه ای که از سوی مسئولان تیم متین به فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران ارسال شده به چند نکته تأکید شده که اولا امسال متین در سوپر لیگ باشگاه های کشور حضور پیدا نمی کند اما سال آینده حضور پرقدرتی در مسابقات خواهد داشت.

این مسئول اضافه کرد: در این نامه همچنین تأکید شده که متین فقط یک تیم دسته اولی در دامغان خواهد داشت و به هیچ عنوان در این نامه از انحلال باشگاه متین ورامین سخنی به میان نیامده است.

فداکار تأکید کرد: طی صحبتی که بنده با مالک باشگاه متین داشتم ممکن است در سال آینده موسسه متین هم در شهر ورامین و هم شهر دامغان به طور همزمان دو تیم را در سوپر لیگ باشگاه های کشور داشته باشد و این دو تیم با هم در این مسابقات نیز رقابت کنند.

وی ادامه داد: همانطور که می دانید سال گذشته نیز مالک باشگاه متین ورامین به احترام امام جمعه شهرستان اقدام به تیمداری کرد و جای گلایه دارد که مسئولان حاضر در جلسه به تعهدات خود عمل نکردند و اگر به قول ها عمل می شد ممکن بود امسال نیز تیم متین برای حضور در مسابقات سوپر لیگ باشگاه های کشور فعالیت کند.

فداکار عنوان کرد: حقیقتا اکنون تیمداری برای موسسه متین در ورامین توجیه اقتصادی ندارد همانطور که سال گذشته نیز نداشت اما به احترام نظر امام جمعه شهرستان، متین در مسابقات لیگ برتر شرکت کرد.

مدیر عامل متین ورامین گفت: شهرستان ورامین برای حضور در سطح اول والیبال و شرکت در مسابقات سوپر لیگ باشگاه های کشور محصور به نام متین نیست و نماینده، امام جمعه، فرماندار با درخواست کتبی از فدراسیون والیبال می توانند با توجه به خیل عظیم مشتاقان والیبال در ورامین با نام هایی نظیر شهرداری، شهدای 15 خراد و غیره در مسابقات شرکت کنند به همین خاطر عدم حضور متین در ورامین به معنای عدم نداشتن تیم والیبال در ورامین نیست.

وی افزود: اگر نماینده، فرماندار و مسئولین مکاتبه ای را با رییس فدراسیون والیبال کنند به هیچ عنوان تیمداری والیبال در ورامین منتفی نخواهد بود.

فداکار در پاسخ به این سوال که برخی شایعات درباره استفاده سیاسی از متین شنیده می شود گفت: این موضوع صحیح نیست و مالک باشگاه متین ورامین نیز طی مدت اخیر نگران همین استفاده ابزاری از متین است و عدم تیمداری متین در این فصل از رقابت های لیگ برتر فقط به دلیل توجیه های اقتصادی بوده و هیچ موضوع سیاسی در این زمینه نقش نداشته است.

وی گفت: متین موسسه اقتصادی است و تاکنون در بحث های سیاسی ورود نداشته و باشگاه و موسسه ورزشی نمی تواند در این موضوعات ورود پیدا کند.

مدیرعامل متین ورامین در پایان افزود: باید تیمداری برای متین صرفه اقتصادی داشته باشد و اگر این موضوع در ورامین محقق شود سال آینده با قدرت در مسابقات سوپر لیگ باشگاه های کشور شرکت می کند.