شکست تیم ملی فوتبال آمریکا برابر جامائیکا

به گزارش خبرنگار مهر، جامائیکا ساعتی پیش با برد در برابر آمریکا، در نهایت شگفتی توانست برای اولین بار به فینال این رقابتها راه پیدا کند.
این بازی در شهر آتلانتای آمریکا برگزار شد و جامائیکا توانست با ضربه آزاد ژیلس بارنز با نتیجه ۲ بر یک تیم میزبان را شکست دهد.
تنها گل آمریکا را مایکل بردلی در دقیقه دوم نیمه دوم به ثمر رساند اما این گل نتوانست آمریکا را در ششمین حضور پیاپی خود از دور نیمه نهایی بالا بکشد. دیگر گل جامائیکا در این بازی توسط درن ماتوکس زده شد.
یورگن کلینزمن سرمربی آلمانی یانکیها پس از بازی گفت: تیم و هواداران ناامید شدند. در حالی که شانس این را داشتیم که ۴ ، ۵ گل به ثمر برسانیم، این کار را نکردیم و جامائیکا برنده شد. به تیم حریف تبریک می گویم. آن ها کار بزرگی انجام دادند.
پیش از این و در دورههای قبلی، تیمهای برزیل، مکزیک و کلمبیا موفق شده بودند تا آمریکا را حذف کنند.
آمریکاییها در دیدار ردهبندی مسابقات که روز شنبه برگزار می شود با پاناما روبه رو خواهند شد.
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