به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه و به مناسبت فرارسیدن دوم مرداد ماه؛ سالروز استقلال حرفه ای جامعه فيزيوتراپی، سومين همایش انجمن فيزيوتراپی اصفهان در تالارشهروند این شهر و با مشارکت جمع كثيری از اساتيد دانشگاه و فيزيوتراپيست های استان اصفهان برگزار شد.

در این همایش که با حضور بانک رياست سازمان سلامت استان و جوادی رياست نظام پزشكی اصفهان برگزار شد ودیعه موثقی، با اشاره به پيشرفت روزافزون علم فیزیوتراپی در دنيای مدرن و اهميت آن در درمان بسياری از بيماری ها اظهار داشت: امروزه رويكرد نوين سلامت به درمان های موثرتر، با عوارض کمتر و صرفه اقتصادی بهتر اهميت بيشتری می دهد.

وی ادامه داد: با وجود کسب استقلال حرفه ای در مرداد ماه ۷۸ جامعه فيزيوتراپی هروز با چالش های بزرگتری روبرو می شود.

رئیس انجمن فيزيوتراپی استان اصفهان گفت: با توجه به پيشرفت روز افزون علوم و اهمیت DPT یا دکترای حرفه ای در رویکرد نوین سلامت نياز به ارتقا آکادمیک در این حوزه بیش تر از پیش نمایان می شود که متاسفانه با وجود تلاش های بسيار جامعه فيزيوتراپی هنوز استقرار دكترای حرفه ای در دانشگاه ها رنگ واقعيت به خود نگرفته است. در همین راستا سیاست اصلی جامعه فيزيوتراپی استقرار دكترای حرفه ای در دانشگاه ها است.

وی این مهم را نه تنها باعث افزايش توان علمی و عملی فيزيوتراپيست ها ارزیابی کرد، بلكه افزود: به دليل ماهيت علم فيزيوتراپی و نقش آن در چرخه سلامت موجبات افزايش سطح کیفی و کمی سلامت جامعه در میان مدت نیز محقق خواهد شد.

موثقی اضافه کرد: همه فيزيوتراپيست های كشور اميدوارند مديران سياست گذار در امر سلامت به اين امر مهم و بديهی توجه كامل داشته باشند.