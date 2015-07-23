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۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۰۳

رخنمایی قرآن روی دانه های برنج در نمایشگاه قرآنی قشم

رخنمایی قرآن روی دانه های برنج در نمایشگاه قرآنی قشم

قشم - خط، خطاطی و نوشتن روی اشیای مختلف از دیرباز در سراسر جهان مرسوم بوده؛ اما آنچه برخی نوشته ها را از سایرین جدا می کند، سلیقه نویسنده، متفاوت بودن و سبک جدید در انجام این مهم و خلاقیت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دبیرخانه نمایشگاه قرآنی قشم، ابوالفضل محمدی هنرمند حکاک قرآن که آثارش در این نمایشگاه به نمایش درآمده در این رابطه می گوید: حکاکی روی دانه های برنج را از ۱۰ سال پیش آغاز کردم و به دلیل علاقه ای که در رشته هنر داشتم، به دنبال ترویج آموزه های دینی با هنرهای تجسمی بودم.

محمدی بیان داشت: تاکنون در نمایشگاه های مختلفی همچون تهران، شیراز، مشهد، اصفهان و بندرعباس شرکت کرده ام و نخستیم بار است که به قشم می آیم. حکاکی روی دانه های برنج از جمله علاقه مندی های من است و مردم نیز به دلیل اینکه ایجاد کاری کار جدید، نسبت به آن واکنش مثبتی نشان می دهند.

این هنرمند قرآنی می گوید: عبارت «لااله الا الله» و «والله خیر حافظ و هو ارحم الراحمین» و تمام سوره توحید از جمله نوشته های قرآنی است که روی برنج نوشته می شود.

وی عنوان کرد: آویز سنگ های طبیعی و صدف که منقش به آیات الهی و اسامی هستند از دیگر بخش های این غرفه است که نشان دهنده تلفیق معنایی قرآن و ذات طبیعت است.

کد مطلب 2864402

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